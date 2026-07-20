ウナギ豊漁で「食べ放題」に登場　店「赤字覚悟」　ウナギ商戦加速…ピザ、バーガー、ケーキも登場

甘辛いタレがはじけ香ばしい煙が食欲をそそる、夏の定番スタミナ食・ウナギのかば焼き。

それが、まさかの食べ放題。

夏休みシーズンの始まりを告げる、この3連休。

焼き肉チェーン・すたみな太郎は、ぜいたくすぎる「ウナギの食べ放題」キャンペーンを展開し、お客さんをとりこにしていました。

男性は、かば焼きを6枚もゲット。

2026年、豊漁だったウナギの稚魚が成長して流通したことで価格が低下。

それにより、おいしすぎる夢の食べ放題が実現したといいます。

すたみな太郎 PREMIUM BUFFET 上野アメ横店・吉田直美店長：

3連休というご家族が動きやすい時期になっているので赤字覚悟で出させていただいています。

この破格のサービスにお客さんの食欲は全開です。

26日に迫る「土用の丑の日」に向け加速するウナギ商戦。

この夏は、衝撃のメニューも続々登場しています。

土用の丑の日を前にカキがメインの飲食店が開発したのは、ウナギのかば焼きをカキフライの上にのせてバンズで挟んだインパクト抜群の「鰻×牡蠣フライバーガー（1400円）」です。

更に、スイーツ界にも驚きのウナギメニュー「鰻巻きのチーズケーキ（980円）」がお目見えです。

食べた人は「ウナギだけどチーズケーキですね、不思議な感じでおいしい」と話しました。

私たちをウナらせる新発想の黄金味はまだまだ誕生しそうです。