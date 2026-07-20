◇サッカーFIFAワールドカップ2026(日本時間6月12日〜7月20日、カナダ・メキシコ・アメリカ)

決勝でスペインがアルゼンチンに延長戦で1−0の勝利。2010年南アフリカ大会以来4大会ぶりにワールドカップ優勝を飾りました。全104試合を終えて、ワールドカップの最終順位も発表されています。

初のベスト8進出を果たしたノルウェーは5位。アフリカ勢で唯一ベスト8に入ったモロッコは7位。開催国でベスト16入りとなったメキシコは9位、アメリカは12位、カナダは14位。

ベスト32の日本は、アジア勢では最高の21位。グループステージで優勝したスペインと引き分け、決勝トーナメント1回戦で準優勝のアルゼンチンに延長負けのカーボベルデは32位となっています。

【最終順位】()はGS、決勝Tの勝敗、PKは引き分け扱い

1位 スペイン（7勝1分）

2位 アルゼンチン（7勝1敗）

3位 イングランド（6勝1分1敗）

4位 フランス（6勝2敗）

5位 ノルウェー（4勝2敗）

6位 ベルギー（3勝2分1敗）

7位 モロッコ（3勝2分1敗）

7位 スイス（3勝2分1敗）

9位 メキシコ（4勝1敗）

10位 コロンビア（3勝2分）

11位 ブラジル（3勝1分1敗）

12位 アメリカ（3勝2敗）

13位 ポルトガル（2勝2分1敗）

14位 カナダ（2勝1分2敗）

15位 エジプト（1勝3分1敗）

16位 パラグアイ（1勝2分2敗）

17位 オランダ（2勝2分）

18位 ドイツ（2勝1分1敗）

19位 コートジボワール（2勝2敗）

20位 クロアチア（2勝2敗）

21位 日本（1勝2分1敗）

22位 オーストラリア（1勝2分1敗）

23位 コンゴ民主共和国（1勝1分2敗）

24位 ガーナ（1勝1分2敗）

25位 エクアドル（1勝1分2敗）

25位 南アフリカ（1勝1分2敗）

27位 スウェーデン（1勝1分2敗）

28位 オーストリア（1勝1分2敗）

29位 ボスニア・ヘルツェゴビナ（1勝1分2敗）

30位 アルジェリア（1勝1分2敗）

31位 セネガル（1勝3敗）

32位 カーボベルデ（3分1敗）

33位 イラン（3分）

34位 韓国（1勝2敗）

35位 トルコ（1勝2敗）

36位 スコットランド（1勝2敗）

37位 ウルグアイ（2分1敗）

38位 サウジアラビア（2分1敗）

39位 チェコ（1分2敗）

40位 ニュージーランド（1分2敗）

41位 カタール（1分2敗）

42位 キュラソー（1分2敗）

43位 パナマ（3敗）

44位 ヨルダン（3敗）

45位 ハイチ（3敗）

46位 ウズベキスタン（3敗）

47位 チュニジア（3敗）

48位 イラク（3敗）

【決勝トーナメント結果】

▽1回戦

カナダ 1−0 南アフリカ

ブラジル 2−1 日本

パラグアイ 1−1(PK4-3) ドイツ

モロッコ 1−1(PK3-2) オランダ

ノルウェー 2−1 コートジボワール

フランス 3−0 スウェーデン

メキシコ 2−0 エクアドル

イングランド 2−1 コンゴ民主共和国

ベルギー 3−2(延長) セネガル

アメリカ 2−0 ボスニア・ヘルツェゴビナ

スペイン 3−0 オーストリア

ポルトガル 2−1 クロアチア

スイス 2−0 アルジェリア

エジプト 1−1(PK4-2) オーストラリア

アルゼンチン 3−2(延長) カーボベルデ

コロンビア 1−0 ガーナ

▽2回戦

モロッコ 3−0 カナダ

フランス 1−0 パラグアイ

ノルウェー 2−1 ブラジル

イングランド 3−2 メキシコ

スペイン 1−0 ポルトガル

ベルギー 4−1 アメリカ

アルゼンチン 3−2 エジプト

スイス 0−0(PK4-3) コロンビア

▽準々決勝

フランス 2−0 モロッコ

スペイン 2−1 ベルギー

イングランド 2−1(延長) ノルウェー

アルゼンチン 3−1(延長) スイス

▽準決勝

スペイン 2−0 フランス

アルゼンチン 2−1 イングランド

▽3位決定戦

イングランド 6−4 フランス

▽決勝スペイン 1−0(延長) アルゼンチン