◇W杯北中米大会決勝 スペイン 1―0 アルゼンチン（2026年7月19日 ニューヨーク・ニュージャージー）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会は19日（日本時間20日）に決勝戦が行われ、スペイン（FIFAランク2位）が前回王者アルゼンチン（同1位）が1―0で勝利。0―0のまま突入した延長後半1分に途中出場のFWフェラン・トレス（バルセロナ）が劇的な決勝弾。10年南アフリカ大会以来16年ぶり2度目の優勝を飾った。

新旧バルサエース初激突は19歳の神童ヤマル（バルセロナ）に軍配。試合前には19年前、当時バルセロナ所属のアルゼンチン代表FWメッシが慈善カレンダーの撮影で乳児だったヤマルを沐浴（もくよく）させた写真が脚光を浴び話題に。“奇跡的な”初対決が実現し全世界の注目を集めることになった。

スペインの優勝が決まると試合後、2人で互いの健闘を称え合い抱き合う場面がありネットで話題に。「父と息子くらいの年齢の差があってエモい」「感動をありがとう」「印象的だった」と反響を呼んだ。

他にも「時代の継承」「これからはヤマルの時代」「一時代の終わりを感じた」「新時代の王に名乗りを上げた」と反応。ヤマルがこれからのサッカー界をけん引していくことを期待する声も多く上がっていた。