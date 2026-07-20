北海道江別市で２０２４年１０月、男子大学生が男女６人から集団暴行をうけ死亡した事件で、強盗致死などの罪で起訴された川口侑斗被告ら２人の裁判が開かれ、川村葉音被告が証人として出廷しました。



強盗致死などの罪に問われているのは、川口被告と当時１７歳の少年のあわせて２人です。



起訴状などによりますと、川口被告と当時１７歳の少年の２人は、長谷さんと交際していた八木原亜麻被告や川村葉音被告らと共謀し、２０２４年１０月、江別市の公園で大学生の長谷知哉さん（当時２０）に暴行を加えて死亡させたうえ、現金やカードを奪うなどしたとされています。





検察からの質問に…「川口被告からやれと言われて踏んだ」

７月１４日に開かれた 裁判 では、検察側の証人として、共犯の川村葉音被告が出廷しました。川村被告は自身の 裁判 で、札幌地裁から懲役３０年を言い渡されていて、検察と本人が控訴をしています。川村被告の周りには３面衝立があり、 裁判 員からしか表情が見えないような形でしたが、はきはきした声で質問に答えていました。

Ｑ．川口被告とはいつ頃であった？

Ａ．事件の１か月くらい前に会って、週４くらいで会っていました。



Ｑ．事件当日、八木原被告と被害者とのトラブルを川口被告に話したのはなぜ？

Ａ．八木原被告との電話の後に川口被告に「誰と話している？何かあった？」と聞かれたので、「友達と、彼氏と別れ話をしてトラブってる」と言った。



Ｑ．（暴行中にタバコを買うためにコンビニに行ったあと）八木原被告が戻ってきたときはどんなやりとりを？

Ａ．暴行が終わる前提で、川口被告が「最後に謝れ」と言って、被害者が土下座した。八木原被告が「許さない、もっとやって」と言ったことで再度暴行が始まった。



Ｑ．滝沢受刑者がライダーキックをしたのはなぜ？

Ａ．川口被告が「やんないの？」と言った。



Ｑ．あなたはどんな暴行をした？

Ａ．倒れている被害者の腰や背中を踏みました。



Ｑ．なぜ？

Ａ．被害者が近づいてきたときに、川口被告からやれと言われて踏みました。

Ｑ．暴行の最後は？

Ａ．被害者に最後に謝罪をさせることになった。被害者が「さんざんひどいことをして申し訳ありません」と言ったら八木原が「許す気ない」と言っていた。



Ｑ．暴行のとき、八木原は何をしていた？

Ａ．笑っていたり、「もっとやって」と言っていた。暴行の時に、川口被告が「疲れた。まだやんないとだめ？」と私に聞いてきたので、八木原被告に「許さないの？」と聞いたら「許す気ないからもっとやって」と言われた。



Ｑ．事件後のやり取りで、「よく余裕でいられるね」と発言した意図は？

Ａ．被害者と最後に別れた場所と、亡くなった場所がずれてて、川口被告と少年が「冷たかったんじゃね」とか笑って話しているのを聞いて、亡くなっているのに…という気持ちだった。



Ｑ．自分の裁判が終わり、控訴審待ちの状態ですよね。共犯者の裁判だと話しにくいこともあると思うけど、きょう話したのはなぜ？

Ａ．事件に向き合っていきたいという気持ちがあったので話しました。



全部で１１回開かれる裁判では被告人質問や証人尋問などが行われ、判決は８月７日に言い渡される予定です。



※ＳＴＶでは今回の裁判の「特定少年」について、事件の重大さや社会的影響などを総合的に判断し、実名で報道しています。