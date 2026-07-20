◇W杯北中米大会 決勝 アルゼンチン ― スペイン（2026年7月19日 ニューヨーク・ニュージャージー）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会は19日（日本時間20日）、決勝が行われ、連覇を狙う前回王者アルゼンチン（FIFAランキング1位）とスペイン（同2位）が対戦。試合直前には米国の人気俳優トム・クルーズが登場するとネット上が騒然となった。

決勝戦のキックオフに先立って閉会式が行われ、歌手で女優のジェニファー・ハドソンが米国の国家を独唱。続いてロビー・ウィリアムス、ニコール・シャージンガー、ラウラ・パウジーニらがFIFAのテーマ曲を披露した。

その後、ピッチにはルイ・ヴィトン製のケースに入ったW杯トロフィーがお披露目。元スペイン代表のアンドレス・イニエスタ氏と元アルゼンチン代表のマリオ・ケンペス氏がスタンドのファンに向かってトロフィーを掲げる場面があった。

豪華スターが続々と登場するなか、“大トリ”としてトム・クルーズが登場。「サッカーは言葉なしで通じ合える言語」などとスピーチし、スタジアムが大盛り上がりとなった。

これにネット上も騒然。Yahoo!のリアルタイム検索は「トムクルーズ」が瞬く間にトレンド1位に急浮上。「相変わらずかっこいい」「全く変わらない」「トムクルーズにイニエスタって豪華」「なんか普通に出てきた」などと反響。中には「トムクルーズ見逃した」「映画のワンシーンみたいだった」「エンタメ感スゴい」「スピーチたまらんかった」などといった様々な声が上がっていた。