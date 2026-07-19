「学費3000万払ってもそんなことが…」現役医大生セレブ、“石鹸水飲まされる”壮絶ないじめ
世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの華やかな人生と、そこに隠されている“秘密”を紐解く新作オリジナルドキュメンタリー番組『CELEB SECRET』（ABEMA）第5話が18日、放送された。
【写真】人気モデル、断食の反動で12kg激太りしてしまった暗黒時代
『CELEB SECRET』は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの華やかな日常と、そこに隠された素顔や葛藤、そして“光と陰”に迫る「ABEMA」オリジナルの新作ドキュメンタリーシリーズ。セレブ女子たちを見守るスタジオMCにはタレントの指原莉乃、俳優の満島真之介、グローバルボーイズグループ・JO1の河野純喜、お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリの4人が決定。なお、河野は本番組がソロとしてはMC初挑戦となる。
第5話では、当時12歳にして「サマンサタバサ」の最年少デザイナーを務め、『準ミス・ワールド2025日本代表』にも輝いた9か国語を操る現役医大生・Laraが、かつて留学していた年間学費約3000万円とされるスイスの超名門ボーディングスクールを再訪した。
その中で、Laraが学生時代、彼女のInstagramを見たアジア系のお姫様らより「フォロワーは買ったの？ 親が有名なの？」と嘲笑され、ゼロから活動しようとする姿を馬鹿にされたり、さらに部屋に集まっている際に石鹸水を飲まされたりするなどの壮絶ないじめに遭っていた過去が明かされた。いじめに怯え「自分の世界を小さくしていた」「何をしても自分はダサいと思ってしまいSNSを更新できなかった」というLaraだが、「悪口を言う人は私の人生を良くしてくれる人ですか？ しないよねと気づき、小さくなるのをやめた。周りをポジティブに、そしてリスペクトできる人たちと一緒にいる」と決意。現在は、アメリカの難関大学に合格した友人や、シェアハウス事業などを手掛ける現役高校生など、互いに刺激を与え合える仲間に囲まれている様子が映し出された。
スタジオゲストの鈴木えみは、Laraの力強い言葉に「娘に見せたい」と感嘆し、スタジオMCの指原莉乃も「全芸能人、全人類、Laraの生き様を見よ！（笑）」と大絶賛。さらに松井ケムリは「3000万円払ってもそんなことあるんかいと思いましたが、今仲良くしている友だちは、その学費を払わないと得られない人間関係だと思う」と、環境の価値について持論を語った。
『CELEB SECRET』最新回はABEMAにて無料配信中。
【写真】人気モデル、断食の反動で12kg激太りしてしまった暗黒時代
『CELEB SECRET』は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの華やかな日常と、そこに隠された素顔や葛藤、そして“光と陰”に迫る「ABEMA」オリジナルの新作ドキュメンタリーシリーズ。セレブ女子たちを見守るスタジオMCにはタレントの指原莉乃、俳優の満島真之介、グローバルボーイズグループ・JO1の河野純喜、お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリの4人が決定。なお、河野は本番組がソロとしてはMC初挑戦となる。
その中で、Laraが学生時代、彼女のInstagramを見たアジア系のお姫様らより「フォロワーは買ったの？ 親が有名なの？」と嘲笑され、ゼロから活動しようとする姿を馬鹿にされたり、さらに部屋に集まっている際に石鹸水を飲まされたりするなどの壮絶ないじめに遭っていた過去が明かされた。いじめに怯え「自分の世界を小さくしていた」「何をしても自分はダサいと思ってしまいSNSを更新できなかった」というLaraだが、「悪口を言う人は私の人生を良くしてくれる人ですか？ しないよねと気づき、小さくなるのをやめた。周りをポジティブに、そしてリスペクトできる人たちと一緒にいる」と決意。現在は、アメリカの難関大学に合格した友人や、シェアハウス事業などを手掛ける現役高校生など、互いに刺激を与え合える仲間に囲まれている様子が映し出された。
スタジオゲストの鈴木えみは、Laraの力強い言葉に「娘に見せたい」と感嘆し、スタジオMCの指原莉乃も「全芸能人、全人類、Laraの生き様を見よ！（笑）」と大絶賛。さらに松井ケムリは「3000万円払ってもそんなことあるんかいと思いましたが、今仲良くしている友だちは、その学費を払わないと得られない人間関係だと思う」と、環境の価値について持論を語った。
『CELEB SECRET』最新回はABEMAにて無料配信中。