女優・川口春奈（31）とサッカー日本代表キャプテン・板倉滉（29）が交際していることが「週刊文春」の取材で分かった。

【衝撃写真】「東京都内でもドライブデート。結婚は…」車に乗り込む川口春奈と板倉滉

2024年春に破局した“令和のCM女王”



川口春奈 ©時事通信社

川口といえば、長崎県五島列島出身の人気女優。大河ドラマ『麒麟がくる』（NHK）への出演をきっかけにブレイクし、ドラマ『silent』（フジテレビ）など話題作に相次いで出演。“令和のCM女王”とも呼ばれ、22年から途絶えることなくCM起用社数ランキング1位を獲得し続けている。

「自然体のありのままの姿が視聴者に好感を持って迎えられている。熱愛が発覚してもイメージが損なわれないのが彼女の強みでしょう。19年に格闘家の矢地祐介との交際が週刊誌で報じられましたが、むしろ交際を応援する声も多かった」（スポーツ紙記者）

矢地との交際当時、2人は川口の地元である長崎の五島列島を訪れたことも報じられた。さらに、川口は周囲に矢地との結婚願望を打ち明けていたというが、

「5年の交際期間で、結婚間近と思われていた2人でしたが、24年春に破局となった」（芸能記者）

川口は交際開始からほどなくしてオランダへ

一方の板倉は先日のW杯で日本代表のキャプテンを任された日本守備の要。ブラジルに1−2で逆転負けを喫した際には「ここで終わるチームではなかった」と涙ながら取材に対応した。

2025年8月から板倉は、オランダの名門チーム『アヤックス・アムステルダム』でプレー。川口は、オランダに居住している板倉に付いていくように交際開始からほどなくしてオランダへ飛び立っていたのだ。

川口の知人が語る。

「川口さんは、板倉さんに会うために、オランダまで行っていました」

川口の所属事務所と板倉のマネジメント会社に事実確認を求めたが、期日までに回答はなかった。

現在配信中の「週刊文春 電子版」では、2人がオランダで過ごした日々の詳細や、東京都内での仲睦まじいドライブデートの様子やツーショット写真、結婚の計画など交際の舞台裏を詳しく報じている。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 電子版オリジナル）