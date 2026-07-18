なぜベリンガムはアルゼンチン代表MFを“平手打ち”したのか。英紙が理由を推測「イングランドの選手たちに向かって…」【W杯】
物議を醸したイングランド10番の蛮行について英メディアが見解を示した。
現地７月15日に開催された北中米ワールドカップの準決勝で、イングランド代表がアルゼンチン代表と対戦。１−２の逆転負けを喫してベスト４敗退となった。
この試合後、イングランドMFジュード・ベリンガムは勝利を喜ぶアルゼンチンの歓喜の輪の中にいた同代表のバレンティン・バルコに近寄り、平手打ち。これが多くの批判を浴びた。
そんななか、英紙『The Sun』は、「ベリンガムがバルコを叩いた際、それは全く理由のない攻撃に見えた。しかし試合中のある場面から、その動機を示唆する手がかりが見つかった」と、その理由を分析。きっかけとなったのはアルゼンチンの同点弾の直後だ。
「85分にエンソ・フェルナンデスがミドルシュートを決めた際、バルコも他の控え選手たちと同様に、喜びを分かち合うために駆け寄った。しかし仲間たちとは異なり、イングランドの選手たちに向かって走り込み、彼らの目の前で飛び跳ねたり、声を上げたりした。バルコはベンチへ戻る際、イングランドのジョン・ストーンズからも激しく突き飛ばされていた」
そして同メディアは「そうした一連の出来事が、ベリンガムの心に深く刻まれていたからかもしれない」と推測した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ベリンガムがアルゼンチンMFを平手打ち
現地７月15日に開催された北中米ワールドカップの準決勝で、イングランド代表がアルゼンチン代表と対戦。１−２の逆転負けを喫してベスト４敗退となった。
この試合後、イングランドMFジュード・ベリンガムは勝利を喜ぶアルゼンチンの歓喜の輪の中にいた同代表のバレンティン・バルコに近寄り、平手打ち。これが多くの批判を浴びた。
そんななか、英紙『The Sun』は、「ベリンガムがバルコを叩いた際、それは全く理由のない攻撃に見えた。しかし試合中のある場面から、その動機を示唆する手がかりが見つかった」と、その理由を分析。きっかけとなったのはアルゼンチンの同点弾の直後だ。
そして同メディアは「そうした一連の出来事が、ベリンガムの心に深く刻まれていたからかもしれない」と推測した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ベリンガムがアルゼンチンMFを平手打ち