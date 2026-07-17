■バレーボール ネーションズリーグ2026 男子予選ラウンド 日本 ー ベルギー（17日、Asueアリーナ大阪）

【日程・結果】VNL勝負の日本ラウンドは“大阪”に決定 ！ 女子は7月8日、男子は7月15日からスタート

バレーボールの世界三大大会の一つ『ネーションズリーグ』で、男子日本代表（世界ランク5位）は、ベルギー（同19位）にセットカウント3ー0（25ー20、25ー22、25ー16）で勝利し、11連勝で予選ラウンド首位通過を決めた。

スタメンには前日のカナダ戦で活躍したアウトサイドヒッターの大塚達宣（25）とオポジット・宮浦健人（27）が起用された。さらに甲斐優斗（22）と西本圭吾（27）が今大会初スタメン。セッターは深津英臣（36）、ミドルブロッカー山内晶大（32）、リベロは山本智大（31）が名を連ねた。

勝てば予選ラウンド1位通過が決まる日本は第1セット、今大会初スタメンの甲斐の強打やブロックが決まり、序盤からリードを奪った。総得点1位（224得点）のフェレ・レッガーズ（22）に失点を許すも、甲斐のスパイクで20ー16。その後も大塚が得点を挙げるなど、試合を優位に進めた日本は、24ー20のセットポイントを迎えた。最後はリリーフサーバーで登場した郄橋藍（24）がサービスエースを決め、このセットを制した。

第2セット、宮浦や甲斐が得点を重ね試合の主導権を渡さず。深津のブロック、西本のブロックアウトを狙ったスパイクで終始リードを保った日本。さらに甲斐は相手守備の隙を突き、コートにボールを落とし込んで得点するなど、このセットでも安定した攻撃を展開し、25ー22で2セットを連取した。

セットカウント2ー0で迎えた第3セット、ここでも甲斐の強烈なスパイク、サービスエースが決まった。さらに西本や大塚のスパイク、山内のブロックで15ー10。宮浦のサービスエースで突き放すと、終盤もベルギーに流れを渡さず日本がストレート勝利。ネーションズリーグ男子史上初の開幕から無傷の11連勝で予選ラウンド首位通過を決めた。



試合後、持ち味の強打でチーム最多18得点を挙げた甲斐は「エネルギーをしっかりと出せてよかった」と振り返り、コート上で見せた笑顔には「自分の持ち味でもあるので、それを皆さんに見ていただけて本当に嬉しいです」と話した。次戦19日のアルゼンチン戦へ向けては「しっかり最後を勝ち切って、終われるように頑張りたいと思います」と意気込んだ。

予選ラウンド最終戦となる次戦は19日午後7時20分からアルゼンチン（同14位）と対戦する。※世界ランキングは試合前時点

ネーションズリーグは五輪と世界バレーに並ぶバレーボールの世界三大大会の一つ。男女共に世界のトップ18チームが集結し、最強国を決める。予選ラウンドは各チーム12試合を戦い、開催国と上位7チームの計8チームが決勝ラウンドへ進出。トーナメント形式で優勝チームを決定する。



【日本の得点】

甲斐 18点

宮浦 11点

大塚 6点

西本 5点

山内 4点

郄橋藍 1点



【男子日本代表 日程＆結果】※日本時間

■予選ラウンド第1週：中国（臨沂）

6月10日（水）〇3ー0 ウクライナ

6月12日（金）〇3ー2 ポーランド

6月13日（土）〇3ー1 中国

6月14日（日）〇3ー1 スロベニア

■予選ラウンド第2週：フランス（オルレアン）

6月24日（水）〇3ー1 セルビア

6月27日（土）〇3ー2 イラン

6月28日（日）〇3ー2 アメリカ

6月29日（月）〇3−2 フランス

■予選ラウンド第3週：日本（大阪）

7月15日（水）〇3−2 イタリア

7月16日（木）〇3ー2 カナダ

7月17日（金）〇3ー0 ベルギー

7月19日（日）19時20分〜 vsアルゼンチン

■決勝ラウンド

7月29日〜8月2日：中国（寧波）

【今後の男子日本代表日程】

アジア大会愛知・名古屋

日程：9月27日〜10月3日

場所：岡崎中央総合公園総合体育館、小牧市スポーツ公園総合体育館