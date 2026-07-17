炊飯器が本領発揮！スパイス香る本格「オクラキーマビリヤニ」がお店レベルの味に
東京・荻窪のスパイスカレー・ビリヤニ専門店「イエロースプーン」のYouTubeチャンネル「カレーの沼」が、「【超話題】炊飯器だけで作るインドのごちそう「オクラキーマビリヤニ」が簡単すぎた！」と題した動画を公開しました。
動画では、インドの炊き込みご飯「ビリヤニ」を、家庭の炊飯器で手軽に作る方法を解説。今回は、あらかじめ作っておいたオクラ入りのキーマカレーを使った「オクラキーマビリヤニ」のレシピを紹介しています。
本格的なビリヤニを作る上で重要なのが、米の下準備です。動画では、香り高いバスマティライスを使用。30分以上浸水させた後、スパイスを入れた湯で5分ほど茹でる「湯取り」という工程を行います。これにより、米がパラパラとした食感に仕上がります。
もう一つの決め手は、たっぷりの油で揚げ焼きにするフライドオニオン。香ばしさとコクが加わり、味に深みを与えます。炊飯器の釜に、キーマカレー、パクチー、フライドオニオン、湯取りした米、バターなどを層になるように重ねていき、通常モードで炊飯するだけで完成です。
炊き上がったビリヤニを盛り付ける際は、釜の中で混ぜずにそのまま皿に取り出すのがポイント。そうすることで、カレーの層と白いご飯の層が美しく分かれ、見た目も華やかに仕上がります。
動画の最後には、炊飯器でビリヤニを作る上で「失敗しないためのルール」も紹介されています。このレシピを参考にすれば、おうちで本格的なごちそうが楽しめそうです。
【レシピ】
材料(6人前)
・オクラキーマカレー：400g
・バスマティライス：450g (3合)
米を茹でる用
・水：1500g
・塩：30g
・カルダモン：6粒
・クローブ：6粒
・シナモン：1本
・ローレル：1枚
フライドオニオン用
・玉ねぎ：300g
・米油：300g
炊飯器に入れる材料
・パクチー：6g
・バター：40g
・サフラン：少量
・水：20g
トッピング(適量)
・紫玉ねぎ
・ミント
・カシューナッツ
・レーズン
・レモン
作り方
1. バスマティライスを洗い、たっぷりの水で30分以上浸水させる（冬場は60分以上）。浸水後、ザルにあげて水気を切っておく。
2. 玉ねぎは薄切りにする。フライパンに米油と玉ねぎを入れ、中火できつね色になるまでじっくり揚げ焼きにし、フライドオニオンを作る。
3. サフランを水(20g)につけて色を出しておく。
4. 鍋に水(1500g)と塩、ホールスパイス類を入れて沸騰させる。
5. 沸騰した鍋に水気を切ったバスマティライスを入れ、5分間茹でる。米に芯が残っていない状態になったら、ザルにあげて湯を切る。
6. 炊飯釜にオクラキーマカレーを入れ、平らにならす。
7. カレーの上にパクチーとフライドオニオンの半量を散らす。
8. 湯切りしたバスマティライスを乗せ、平らにならす。
9. 残りのフライドオニオン、サフラン水、バターを乗せる。
10. 炊飯器の通常モードで炊飯する。
11. 炊き上がったら、釜の中では混ぜずに皿に盛り付け、お好みでトッピングを飾って完成。
動画では、インドの炊き込みご飯「ビリヤニ」を、家庭の炊飯器で手軽に作る方法を解説。今回は、あらかじめ作っておいたオクラ入りのキーマカレーを使った「オクラキーマビリヤニ」のレシピを紹介しています。
本格的なビリヤニを作る上で重要なのが、米の下準備です。動画では、香り高いバスマティライスを使用。30分以上浸水させた後、スパイスを入れた湯で5分ほど茹でる「湯取り」という工程を行います。これにより、米がパラパラとした食感に仕上がります。
もう一つの決め手は、たっぷりの油で揚げ焼きにするフライドオニオン。香ばしさとコクが加わり、味に深みを与えます。炊飯器の釜に、キーマカレー、パクチー、フライドオニオン、湯取りした米、バターなどを層になるように重ねていき、通常モードで炊飯するだけで完成です。
炊き上がったビリヤニを盛り付ける際は、釜の中で混ぜずにそのまま皿に取り出すのがポイント。そうすることで、カレーの層と白いご飯の層が美しく分かれ、見た目も華やかに仕上がります。
動画の最後には、炊飯器でビリヤニを作る上で「失敗しないためのルール」も紹介されています。このレシピを参考にすれば、おうちで本格的なごちそうが楽しめそうです。
【レシピ】
材料(6人前)
・オクラキーマカレー：400g
・バスマティライス：450g (3合)
米を茹でる用
・水：1500g
・塩：30g
・カルダモン：6粒
・クローブ：6粒
・シナモン：1本
・ローレル：1枚
フライドオニオン用
・玉ねぎ：300g
・米油：300g
炊飯器に入れる材料
・パクチー：6g
・バター：40g
・サフラン：少量
・水：20g
トッピング(適量)
・紫玉ねぎ
・ミント
・カシューナッツ
・レーズン
・レモン
作り方
1. バスマティライスを洗い、たっぷりの水で30分以上浸水させる（冬場は60分以上）。浸水後、ザルにあげて水気を切っておく。
2. 玉ねぎは薄切りにする。フライパンに米油と玉ねぎを入れ、中火できつね色になるまでじっくり揚げ焼きにし、フライドオニオンを作る。
3. サフランを水(20g)につけて色を出しておく。
4. 鍋に水(1500g)と塩、ホールスパイス類を入れて沸騰させる。
5. 沸騰した鍋に水気を切ったバスマティライスを入れ、5分間茹でる。米に芯が残っていない状態になったら、ザルにあげて湯を切る。
6. 炊飯釜にオクラキーマカレーを入れ、平らにならす。
7. カレーの上にパクチーとフライドオニオンの半量を散らす。
8. 湯切りしたバスマティライスを乗せ、平らにならす。
9. 残りのフライドオニオン、サフラン水、バターを乗せる。
10. 炊飯器の通常モードで炊飯する。
11. 炊き上がったら、釜の中では混ぜずに皿に盛り付け、お好みでトッピングを飾って完成。
YouTubeの動画内容
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