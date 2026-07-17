神すぎるコスパ！京都で1泊4,310円の無料朝食付きホテル「ホテルメルディア京都四条大宮」の実力
YouTubeチャンネル「ホテル暮らしch」が、「【無料朝食】京都で1泊4,310円で宿泊できるお粥朝食が無料で食べられるホテルが快適すぎました」と題した動画を公開した。動画では、京都市下京区の「ホテルメルディア京都四条大宮」での宿泊体験をレポート。激安価格でありながら、充実した設備と快適な居住空間を兼ね備えたビジネスホテルの実態を詳しく伝えている。
今回宿泊したホテルは、阪急「大宮駅」から徒歩3分という好立地にありながら、Yahoo!トラベル経由で1泊4,310円という驚きの価格を実現している。フロント前は落ち着いた雰囲気で、SDGsの観点から一部アメニティは有料となっているが、無料で選べる入浴剤が用意されている点など、細やかな気配りが光る。
1階奥のフリースペースには、コンセント付きのカウンター席が設けられており、24時間利用できるウォーターサーバーやコーヒーメーカーも完備。パソコン作業をするのにも申し分ない環境となっている。
案内された14平米のシングルルームは、一般的なビジネスホテルよりも広く感じられる造り。玄関が仕切られており、靴を脱いでくつろげるスタイルが採用されている。大きめの机や座り心地の良いソファに加え、最初から部屋に備え付けられているマルチ充電器など、宿泊者の利便性を考えた工夫が随所に見られる。また、2023年に開業したばかりということもあり、水回りも含めて清潔感にあふれている。
夕食はホテルから徒歩5分の「めんきや 京都壬生本店」へ。「毎日でも食べられるラーメン」をコンセプトにした醤油豚骨ラーメンは、背脂がかかっていながらもすっきりとした味わいで、ストレートの細麺との相性も抜群だった。翌朝には、ホテルが提供する無料の朝食を堪能。お粥にしば漬けや刻み海苔などをトッピングしていただくスタイルで、非常に優しくシンプルな内容となっている。
「ホテル暮らしch」は、このホテルを「とても過ごしやすくて良いホテル」と評価し、快適な滞在に大満足の様子を見せた。圧倒的なコストパフォーマンスと居心地の良さを両立した「ホテルメルディア京都四条大宮」は、京都での滞在費を抑えつつも妥協したくない旅行者にとって、最適な選択肢となるだろう。
今回宿泊したホテルは、阪急「大宮駅」から徒歩3分という好立地にありながら、Yahoo!トラベル経由で1泊4,310円という驚きの価格を実現している。フロント前は落ち着いた雰囲気で、SDGsの観点から一部アメニティは有料となっているが、無料で選べる入浴剤が用意されている点など、細やかな気配りが光る。
1階奥のフリースペースには、コンセント付きのカウンター席が設けられており、24時間利用できるウォーターサーバーやコーヒーメーカーも完備。パソコン作業をするのにも申し分ない環境となっている。
案内された14平米のシングルルームは、一般的なビジネスホテルよりも広く感じられる造り。玄関が仕切られており、靴を脱いでくつろげるスタイルが採用されている。大きめの机や座り心地の良いソファに加え、最初から部屋に備え付けられているマルチ充電器など、宿泊者の利便性を考えた工夫が随所に見られる。また、2023年に開業したばかりということもあり、水回りも含めて清潔感にあふれている。
夕食はホテルから徒歩5分の「めんきや 京都壬生本店」へ。「毎日でも食べられるラーメン」をコンセプトにした醤油豚骨ラーメンは、背脂がかかっていながらもすっきりとした味わいで、ストレートの細麺との相性も抜群だった。翌朝には、ホテルが提供する無料の朝食を堪能。お粥にしば漬けや刻み海苔などをトッピングしていただくスタイルで、非常に優しくシンプルな内容となっている。
「ホテル暮らしch」は、このホテルを「とても過ごしやすくて良いホテル」と評価し、快適な滞在に大満足の様子を見せた。圧倒的なコストパフォーマンスと居心地の良さを両立した「ホテルメルディア京都四条大宮」は、京都での滞在費を抑えつつも妥協したくない旅行者にとって、最適な選択肢となるだろう。
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