釜山から電車で30分！日本人観光客も少ない穴場の都市”慶州”の地元民イチ押しグルメ
韓国全土を駆け巡りグルメを紹介する日本人動画クリエイターの”マッソー”が新羅の都として栄えた韓国の歴史の街・慶州（キョンジュ）を訪れ、地元の人からおすすめされた絶品ローカルグルメを堪能する様子が収められている。
慶州へ向かう道中では、マシルコーヒーでドリンクを片手に優雅なひとときを過ごし、KTX（高速鉄道）に乗って現地へ。駅に到着すると、偶然出会った視聴者に「一番美味しいお店はどこにありますか？」と聞き込みを開始する。そば粉で作った麺料理「マッククス」と茹で豚肉の「ポッサム」が美味しいという「キワメミルマッククス」を推薦された。
開店時刻ぴったりにお店へ到着し、「こちらのお店が美味しいと勧めてもらい来ました」と店員に伝えると、男性に人気だという「ムルマッククス（水マッククス）」をおすすめされた。提供されたムルマッククスは、冷たい料理にもかかわらず、思わず息を吹きかけて冷まそうとしてしまうお茶目な一面も。一口食べると「ウマッソー！」と歓喜の声を上げ、さっぱりとした冷たいスープと、もちっとした麺の組み合わせが暑い日にぴったりだと語っている。
続いて、一緒に注文したスユク（茹で豚肉）を実食。じっくり茹でられスライスされた豚肉について、焼肉とは違い余分な脂が落ちているためあっさりと食べられると説明。「しっとり柔らか食感のタンパク質」と表現し、「日本の美味しい蕎麦屋は天ぷらも美味しいように、韓国の美味しいマッククス屋はスユクも美味しい」という独自の持論を展開した。
炭水化物のマッククスとタンパク質のスユクを合わせたメニューを「究極のバルクアップ飯」と大絶賛し、見事に完食。ボリューム満点で大満足のランチとなったようだ。一人客はいなかったものの、一人でも気兼ねなく入りやすい雰囲気だったという。韓国・慶州を訪れる際は、地元の人も太鼓判を押す絶品ローカルグルメを味わってみてはいかがだろうか。
慶州へ向かう道中では、マシルコーヒーでドリンクを片手に優雅なひとときを過ごし、KTX（高速鉄道）に乗って現地へ。駅に到着すると、偶然出会った視聴者に「一番美味しいお店はどこにありますか？」と聞き込みを開始する。そば粉で作った麺料理「マッククス」と茹で豚肉の「ポッサム」が美味しいという「キワメミルマッククス」を推薦された。
開店時刻ぴったりにお店へ到着し、「こちらのお店が美味しいと勧めてもらい来ました」と店員に伝えると、男性に人気だという「ムルマッククス（水マッククス）」をおすすめされた。提供されたムルマッククスは、冷たい料理にもかかわらず、思わず息を吹きかけて冷まそうとしてしまうお茶目な一面も。一口食べると「ウマッソー！」と歓喜の声を上げ、さっぱりとした冷たいスープと、もちっとした麺の組み合わせが暑い日にぴったりだと語っている。
続いて、一緒に注文したスユク（茹で豚肉）を実食。じっくり茹でられスライスされた豚肉について、焼肉とは違い余分な脂が落ちているためあっさりと食べられると説明。「しっとり柔らか食感のタンパク質」と表現し、「日本の美味しい蕎麦屋は天ぷらも美味しいように、韓国の美味しいマッククス屋はスユクも美味しい」という独自の持論を展開した。
炭水化物のマッククスとタンパク質のスユクを合わせたメニューを「究極のバルクアップ飯」と大絶賛し、見事に完食。ボリューム満点で大満足のランチとなったようだ。一人客はいなかったものの、一人でも気兼ねなく入りやすい雰囲気だったという。韓国・慶州を訪れる際は、地元の人も太鼓判を押す絶品ローカルグルメを味わってみてはいかがだろうか。
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