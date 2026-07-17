松山ケンイチ「帰ります」 イベント途中に“退場”もファンが拍手したワケ
TBS系金曜ドラマ『Tシャツが乾くまで』（毎週金曜 後10：00）の第2話プレミアム試写会が16日、都内で行われ、蒼井優、中島歩、高橋文哉、夏帆、松山ケンイチが出席した。イベントでは、トーク中に松山と夏帆が突然退席する異例の演出が行われ、観客は驚きの表情を見せたが、その理由が物語のネタバレを避けるためだと分かると、大きな拍手が送られた。
【写真】まさかの「帰ります」 ステージを後にした夏帆＆松山ケンイチ
同作は、『silent』などで知られる生方美久が脚本を手がける完全オリジナル作品。とある事故に巻き込まれた2組の夫婦を軸に、“喪失”と“再生”、そして“愛”と“秘密”を描く。演出は映画『花束みたいな恋をした』などを手がけた土井裕泰が担当する。
第1話では、蒼井演じる咲子の夫・充を松山、中島演じる樹生の妻・あずさを夏帆が演じていることが明らかになった直後、バス事故が発生。あずさは死亡し、充は行方不明となる衝撃的な展開が描かれた。さらにラストでは、樹生が咲子に「好きな人フィルターですっけ？掃除した方がいいですよ」と意味深な言葉を投げかけ、充とあずさの不倫を匂わせる描写も話題を集めている。
第2話の見どころを語る場面になると、松山は「これから2話の話をしゃべる？僕は1話であれしちゃったんで、僕はもう帰ります（笑）。夏帆さんもね、もう1話で僕らは」と切り出し、夏帆も「あれしちゃいましたもんね（笑）」と応じた。松山は「僕らはちょっとここで退出」と宣言すると、2人はそのままステージを降壇。夏帆はキャストに向かって「バイバ〜イ！」と手を振り、会場には笑いも広がった。
突然の途中退席に観客も一瞬騒然となったが、これは物語の重要な秘密を握る2人が、第2話の内容に踏み込んでネタバレしてしまうことを避けるために用意された演出だった。意図が伝わると会場からは大きな拍手が起こり、ドラマの世界観をイベントにも持ち込んだ粋な仕掛けを歓迎する空気に包まれた。
異例の展開に中島は「こんなイベントあります？」と笑い、蒼井も「でも生芝居が見られましたね」と観客に呼びかけて会場を盛り上げた。その後は蒼井、中島、高橋の3人でトークを続行。第2話のキーワードとして「第3金曜日」が挙げられると、蒼井は「この“第3金曜日”の秘密が第2話で明らかになっていきます。しかも、実は（第2話放送の）あしたが7月の第3金曜日なんです。実はそういう仕掛けになっているんです。その真相を2人がどう受け止め、どう向き合っていくのかも、楽しみにしていただけたらと思います」とアピールし、第2話への期待を高めた。
【写真】まさかの「帰ります」 ステージを後にした夏帆＆松山ケンイチ
同作は、『silent』などで知られる生方美久が脚本を手がける完全オリジナル作品。とある事故に巻き込まれた2組の夫婦を軸に、“喪失”と“再生”、そして“愛”と“秘密”を描く。演出は映画『花束みたいな恋をした』などを手がけた土井裕泰が担当する。
第2話の見どころを語る場面になると、松山は「これから2話の話をしゃべる？僕は1話であれしちゃったんで、僕はもう帰ります（笑）。夏帆さんもね、もう1話で僕らは」と切り出し、夏帆も「あれしちゃいましたもんね（笑）」と応じた。松山は「僕らはちょっとここで退出」と宣言すると、2人はそのままステージを降壇。夏帆はキャストに向かって「バイバ〜イ！」と手を振り、会場には笑いも広がった。
突然の途中退席に観客も一瞬騒然となったが、これは物語の重要な秘密を握る2人が、第2話の内容に踏み込んでネタバレしてしまうことを避けるために用意された演出だった。意図が伝わると会場からは大きな拍手が起こり、ドラマの世界観をイベントにも持ち込んだ粋な仕掛けを歓迎する空気に包まれた。
異例の展開に中島は「こんなイベントあります？」と笑い、蒼井も「でも生芝居が見られましたね」と観客に呼びかけて会場を盛り上げた。その後は蒼井、中島、高橋の3人でトークを続行。第2話のキーワードとして「第3金曜日」が挙げられると、蒼井は「この“第3金曜日”の秘密が第2話で明らかになっていきます。しかも、実は（第2話放送の）あしたが7月の第3金曜日なんです。実はそういう仕掛けになっているんです。その真相を2人がどう受け止め、どう向き合っていくのかも、楽しみにしていただけたらと思います」とアピールし、第2話への期待を高めた。