MLB・ヤンキースが日本時間14日、公式インスタグラムを更新。ベン・ライス選手が幼き日に父とバッティング練習を行う様子を収めた古い映像を公開し、話題となっています。

ライス選手は、メジャー3年目のスラッガー。2年目の2025年には26本塁打を記録し、今季は前半戦を終えた時点でキャリアハイ＆チームトップ独走の29本塁打を放つ活躍を見せています。また29本はア・リーグ2位にランクインしています。

今季は、チームの主砲アーロン・ジャッジ選手がケガで途中離脱するなか、急成長を遂げるライス選手が打線を牽引。本塁打だけでなく打率、打点もチームトップの成績を収めています。そんな活躍が認められ、今回のホームランダービーに選出されると、バッティングピッチャーには、父のダンさんを指名しました。

そしてホームランダービー開催と同日の14日、ヤンキースは公式インスタグラムにライス選手の幼き日の映像を公開。手に持つバットと同じくらいの背丈しかない幼いライス選手が、父のトスをしっかりはじき返す様子が収められています。父・ダンさんはその打球の行方を見送り、撮影者のほうを振り返ってリアクションする姿も。その顔には笑顔がみえます。

さらに同投稿では、現在のライス親子が打撃練習を行う様子も公開。その映像はナショナルズの球場で打撃練習を行っているもので、ヤンキースの練習着を身にまとったライス選手が、白髪のまじった父の投球を鋭くはじき返しています。遙か遠くに飛ぶようになった打球を見送る父。昔も今も変わない光景が二つの映像には収められていました。ヤンキースはこの二つの映像に「THEN＆NOW」とつづり、涙を浮かべた顔の絵文字も添えました。

そしてホームラン ダービー の本番でも父・ダンさんのボールを強くはじき返したライス選手。惜しくも一次ラウンド敗退とはなりましたが、7発もの豪快なフライを満員のスタンドへ届けました。