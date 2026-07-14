ラウンドワン『ONE PIECE』カード配布企画で注意喚起 コラボ開始前にメルカリ出品確認「実品流出」無いと説明
ラウンドワンは、アニメ『ONE PIECE』とのコラボレーション企画を18日より日本と北米の店舗で同時開催する。ラウンドワンにおいて、アニメコンテンツとの日米同時展開は今回が初の取り組みで、企画の目玉施策の一つとして、「ONE PIECEカードゲーム -ROUND1 プロモーションパック-」を制作し、条件付きで配布していくが、これがすでに転売ヤーの標的になっており、ラウンドワン公式Ｘは注意喚起した。
【画像】転売ヤーの標的！配布される『ONE PIECEカードゲーム -ROUND1 パック-』
今回のコラボレーションでは、ラウンドワン×『ONE PIECE』の特別描き下ろしイラストを公開。店舗の各所に施されたデザインを通じて、ラウンドワンの施設全体で『ONE PIECE』の世界観を体験できる内容で、開催期間は18日から10月17日までを予定しており、日本国内100店舗および北米59店舗の両地域で同一期間・同一コンセプトの施策を実施する。
フォトスポットやクレーンゲームの装飾をはじめ、限定ぬいぐるみやフィギュアなどのプライズ展開、ボウリングやカラオケなど各種アクティビティと連動したコラボパッケージ、さらにフード・ドリンクメニューの提供など、多角的な施策を展開する。
企画の目玉施策の一つとして、「ONE PIECEカードゲーム -ROUND1 プロモーションパック-」を制作し、全10種の完全オリジナル仕様で展開し、コラボメニューの購入者を対象にプレゼントする。
「ONE PIECEカードゲーム」は人気カードゲームで、13日に発売された『週刊少年ジャンプ』の付録カードは転売ヤーの標的となり、『ジャンプ』の品切れが続出。今回のラウンドワンのプロモパックについて公式は「転売を目的とした大量のご注文及び食べ残しなど、当社の運営を明らかに妨げる行為をされたお客様へは本サービスの提供をお断りさせて頂く場合がございます」と注意喚起している。
18日に企画がスタートするが、フリマアプリではコラボ開始前にも関わらず何故か出品されており、これについてラウンドワンライブ&コラボ公式Ｘは「ラウンドワン限定ONE PIECEプロモーションカードについて メルカリ上に多数の出品が存在しておりますが、これらは弊社HPにおいて発信した画像の無断転載や切り抜き･加工を行っての出品であり、メルカリ社の定める利用規約に違反する「無在庫出品」であると認識しております」と説明。
実際、メルカリ社では「出品時に手元にない商品を販売すること」「発売前・公開前の商品を予約、取り寄せで販売すること」を禁止している。
これに該当していることから、「限定プロモーションカードは7/18(土)の朝10時から販売のコラボメニューのノベルティとなります。販売開始前となりますので、ファン・ユーザーの皆さまにおかれましては誤って落札などされませぬよう注意喚起させていただくと共に、現時点での実品流出などが無いことを、お知らせいたします」と注意喚起した。
【画像】転売ヤーの標的！配布される『ONE PIECEカードゲーム -ROUND1 パック-』
今回のコラボレーションでは、ラウンドワン×『ONE PIECE』の特別描き下ろしイラストを公開。店舗の各所に施されたデザインを通じて、ラウンドワンの施設全体で『ONE PIECE』の世界観を体験できる内容で、開催期間は18日から10月17日までを予定しており、日本国内100店舗および北米59店舗の両地域で同一期間・同一コンセプトの施策を実施する。
企画の目玉施策の一つとして、「ONE PIECEカードゲーム -ROUND1 プロモーションパック-」を制作し、全10種の完全オリジナル仕様で展開し、コラボメニューの購入者を対象にプレゼントする。
「ONE PIECEカードゲーム」は人気カードゲームで、13日に発売された『週刊少年ジャンプ』の付録カードは転売ヤーの標的となり、『ジャンプ』の品切れが続出。今回のラウンドワンのプロモパックについて公式は「転売を目的とした大量のご注文及び食べ残しなど、当社の運営を明らかに妨げる行為をされたお客様へは本サービスの提供をお断りさせて頂く場合がございます」と注意喚起している。
18日に企画がスタートするが、フリマアプリではコラボ開始前にも関わらず何故か出品されており、これについてラウンドワンライブ&コラボ公式Ｘは「ラウンドワン限定ONE PIECEプロモーションカードについて メルカリ上に多数の出品が存在しておりますが、これらは弊社HPにおいて発信した画像の無断転載や切り抜き･加工を行っての出品であり、メルカリ社の定める利用規約に違反する「無在庫出品」であると認識しております」と説明。
実際、メルカリ社では「出品時に手元にない商品を販売すること」「発売前・公開前の商品を予約、取り寄せで販売すること」を禁止している。
これに該当していることから、「限定プロモーションカードは7/18(土)の朝10時から販売のコラボメニューのノベルティとなります。販売開始前となりますので、ファン・ユーザーの皆さまにおかれましては誤って落札などされませぬよう注意喚起させていただくと共に、現時点での実品流出などが無いことを、お知らせいたします」と注意喚起した。
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