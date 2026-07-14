今が旬のとうもろこし。生で食べても甘い品種や、過酷な暑さでこそおいしく育つ品種など、様々な“ブランドとうもろこし”が広がっています。

■売り場は朝から「争奪戦」

東京・あきる野市の直売所「秋川ファーマーズセンター」では、午前8時半ごろのオープン前から60人以上の行列ができていました。お目当ては、けさ収穫したての旬のとうもろこしです。

オープンすると、多くの人がとうもろこし売り場に直行し、すぐに人でいっぱいになりました。売り場は争奪戦の様相を呈し、カゴ2段をとうもろこしでいっぱいにしている人もいました。オープンから15分ほどで、一部のとうもろこしは売り切れてしまいました。

「ミルキーシュガー」「おおもの」「グラビス」――。この直売所では10品種以上のとうもろこしが販売されており、種類が豊富で味も見た目も様々です。

とうもろこし農家

「これは『おひさまコーン』という、黄色の“ザ・とうもろこし”です。『おおもの』は北海道の品種で、糖度が20度を超える甘い品種です」

現在、農林水産省に登録されているとうもろこしの品種は139種類にのぼります。

■スーパーの売り上げは去年比115％に

スーパーでもとうもろこしの人気は高まっています。埼玉・川口市の「コモディイイダ 東川口店」では3種類のとうもろこしが山積みにされています。

コモディイイダ SV統括部長 大塩隆一さん

「夏の合図はとうもろこしです。お菓子も大変高くなっているので、お子さまのおやつにも1本（いかがでしょうか）」

中には1本170円で買えるブランドとうもろこしもあります。

コモディイイダ SV統括部長 大塩隆一さん

「『雪の妖精』という名前がついたプレミアムとうもろこしで、中が本当に真っ白なのが特徴です」

暑い夏、レンジであたためるだけで食べられる手軽さも魅力です。

客

「白いとうもろこしを食べてみたいなと思っていたがあまり見たことがなくて」「（とうもろこしは）夏になると食べたくなります」

このスーパーでは、とうもろこしの売り上げは去年と比べて115％に伸びているということです。

■糖度17度前後 生で食べられるとうもろこしも

埼玉県深谷市の「道の駅おかべ」で人気なのが、「味来（みらい）」という品種のとうもろこしです。

客

「『味来』のとうもろこし目当てで来ました。おいしいですよ『味来』は。深谷の名産だから。夫婦2人分を10本買おうと思います」

地元でつくられた「味来」は皮が薄く柔らかいのが特徴で、最大の魅力は生で食べられることです。糖度はメロン以上となる17度前後に達することもあり、ジューシーでフルーティーな味わいを楽しめるといいます。焼いても格別なおいしさです。

道の駅では、「味来」をたっぷりのせた石窯焼きのピザや、デザートのとうもろこしソフトも販売されています。今月31日までの予定で、「味来」をたっぷり使ったグルメフェアを開催するなど、地域の特産品として盛り上げています。

道の駅おかべ 農産物マネージャー 末廣飛鳥さん

「地域全体で盛り上げたい。『味来』の可能性、食べ方を知ってもらえる機会になればと思っています」

■“日本一暑い街”熊谷市 暑さを逆手に品種開発

同じく埼玉県で“日本一暑い街”として知られる熊谷市は、その暑さを逆手にとったとうもろこしの品種を企業と共同で開発しました。

熊谷市と協力 INGEN 櫻井杏子 代表取締役

「甘いだけじゃなくうまみが強くて、焼きとうもろこしにぴったりなとうもろこしです。（暑さと土の工夫で）うまみのアミノ酸は実の中にいっぱいたまっていきます」

過酷な暑さに耐えることでアミノ酸が豊富になり、焼くと“うまみ”をより感じられるとうもろこしになるということです。夏のこの時期は作れる作物が少なかったという熊谷市ですが、このとうもろこしが農家の安定した収入源になることが期待されています。

熊谷市と協力 INGEN 櫻井杏子 代表取締役

「安定した収入源になることで、やりがいのある農業を作っていきたいなと思います」

来年以降の本格販売をめざし、農家の収入源につなげたいとしています。