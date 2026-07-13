みりちゃむ、恋愛経験を告白 初彼氏は4股…「芸能界に片足突っ込んでいるレベル」の人との過去も明かす
ギャルタレントの“みりちゃむ”こと大木美里亜（23）が、11日放送のテレビ東京『この恋、続けていいですか？〜恋愛悩み厨が集う夜〜 第一夜』に出演。恋愛経験を告白した。
【写真】初彼氏は4股… 誕生日を迎え幸せそうなみりちゃむ
みりちゃむは冒頭「初彼氏が4股していた」と告白。「そこからおかしいのよずっと。高校1年生のときだったかな。2個上でした」と話した。
歴代の彼氏について聞かれると「みんなイケメンですね」と回答。過去には「芸能界に片足突っ込んでいるレベル」の人と付き合ったこともあるという。その人については「結構長く貢いでいたこともありますし、他にもいろいろやばかったんですけど、顔だけはギリシャのクオーターで、鼻の高さ私の2倍あった。過去イチ顔がよかった」と振り返っていた。
【写真】初彼氏は4股… 誕生日を迎え幸せそうなみりちゃむ
みりちゃむは冒頭「初彼氏が4股していた」と告白。「そこからおかしいのよずっと。高校1年生のときだったかな。2個上でした」と話した。
歴代の彼氏について聞かれると「みんなイケメンですね」と回答。過去には「芸能界に片足突っ込んでいるレベル」の人と付き合ったこともあるという。その人については「結構長く貢いでいたこともありますし、他にもいろいろやばかったんですけど、顔だけはギリシャのクオーターで、鼻の高さ私の2倍あった。過去イチ顔がよかった」と振り返っていた。