【Amazon プライムデー】コクヨとAnkerのガジェットポーチが最大21％オフに
今回は、ガジェットポーチをご紹介。ガジェットポーチ選びで「結局どれがいいの?」と迷ったら、コクヨとAnkerを押さえておけば間違いありません。今回はプライムデーで特にお得な注目モデルをピックアップしてご紹介します。
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コクヨと共同開発。ガジェットや文具を入れられる「Anker Smart Pouch」
コクヨと共同開発した、ガジェットや文具を効率的に収納できる多機能ポーチ。背面ポケットにはB5ハーフサイズのノートやスマホ、内部には充電器やケーブル類をスッキリ収納可能。厚さ約5cmと薄型ながらサイドボタンを留めると自立する設計です。
Anker Smart Pouch Supported by KOKUYO コンパクトポーチ トラベルガジェットポーチ ガジェットポーチ バック 旅行 出張 収納 小物入れCompact
3,980円 → 3,190円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
底板付きでしっかり自立。省スペースでスマートに使用
独自の芯材で自立し、大きく開く設計が特徴のガジェットポーチ。中身が見やすく、使いたいアイテムに素早くアクセスでき、仕事やプライベートでの持ち運びに最適なポーチです。
【Amazon.co.jp限定】コクヨ ガジェットポーチ BIZRACK Mサイズ ブラック AMBG-BR200D
2,255円 → 1,782円（21%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
厚みのある小物もしっかりフィットするポケット設計
ファスナーを開けるだけで自立する、省スペースなワークツールポーチ。ハサミやペンなどの文具類から、マウスやACアダプタなどのガジェット類のワークツールをコンパクトに収容できます。
【Amazon.co.jp限定】2025年モデル コクヨ スタンドツールポーチ ハコビズ ブラック AMBG-SP100D
3,850円 → 3,272円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
25000mAhの大容量バッテリーも収まる実用サイズ
ガジェット好きの毎日に寄り添う、ミニマルなレザーポーチ。通勤バッグの中で散らばりがちなモバイルバッテリー・充電器・ケーブル・ワイヤレスイヤホンをひとつにまとめて、すっきりと持ち歩くことができます。
Anker Style Pouch ガジェットポーチ ガジェットケース トラベルポーチ 難燃 小物入れポーチ 出張便利グッズ
4,990円 → 3,990円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
その他のセール商品
Apple AirPods Pro 3 ワイヤレスイヤホン、アクティブノイズキャンセリング、ライブ翻訳、心拍センサー、補聴機能、Bluetoothヘッドホン、空間オーディオ サウンド、USB-C充電ケース、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電
39,800円 → 34,800円（13%オフ）
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Apple Watch SE 3(GPSモデル)- 40mmスターライトアルミニウムケースとスターライトスポーツバンド - S/M
37,800円 → 33,580円（11%オフ）
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Anker Nano Charger (70W, 3 Ports) ブラック【 PD対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】iPhone 17 / 16 / 15シリーズ / Air MacBook Windows PC iPad Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応
5,990円 → 3,490円（42%オフ）
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Anker Nano Power Bank (22.5W, Built-In USB-C Connector) 軽量 小型(モバイルバッテリー 5000mAh 小型コンパクト)【PowerIQ搭載/USB-C一体型】 iPhone 17 / 16 / 15 シリーズ/Switch 2対応 (ブラック)
3,490円 → 2,590円（26%オフ）
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