【Amazon プライムデー】コクヨとAnkerのガジェットポーチが最大21％オフに

コクヨと共同開発。ガジェットや文具を入れられる「Anker Smart Pouch」

底板付きでしっかり自立。省スペースでスマートに使用

厚みのある小物もしっかりフィットするポケット設計

25000mAhの大容量バッテリーも収まる実用サイズ

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ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も

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