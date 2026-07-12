【Amazon プライムデー】すべて40%OFF以上！注目の高割引率商品まとめ
今年から規模を拡大して開催されるビッグセール「Amazon プライムデー」が7月13日（月）まで開催中です。今回はセール対象商品の中から高割引率商品をまとめてご紹介。飲み物や日用品、家電の買い替えにもおすすめです。

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急須でいれたような香りと旨み。コカ・コーラの「綾鷹」


綾鷹

コカ・コーラ 綾鷹 525mlPET×24本

3,881円 → 1,656円（57%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ランチタイムや外出先での気分転換に。「爽健美茶」


爽健美茶

コカ・コーラ 爽健美茶 600mlPET×24本

3,629円 → 1,854円（49%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



シミや疲れ、だるさに。「ハイチオールCプラス2」


ハイチオール

【第3類医薬品】ハイチオールCプラス2 60錠

1,628円 → 772円（53%オフ）

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一切れずつのバラ凍結。有塩or無塩が選べる銀鮭の切り身 2kg


越前かに職人 甲羅組

有塩or無塩が選べる！⇒銀鮭 切り身 業務用 たっぷり2kg（1kg×2袋） (【a】有塩切り身)

9,980円 → 4,990円（50%オフ）

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チャック付きで使いやすい。マ・マーのスパゲティ 600g×5袋（ 約30人前）


マ・マー

マ・マー スパゲティ 1.6mm 600g×5袋（ 約30人前 ）アルデンテ パスタ 麺 レンジ調理 簡単 調理 計量不要 ( 結束タイプ / チャック付袋 ）

2,884円 → 1,495円（48%オフ）

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香り華やかな“彩り七味”。西日本向けの「どん兵衛 きつねうどん」


どん兵衛

どん兵衛 きつねうどん (西) 日清食品 カップ麺 95g×12個

3,274円 → 1,871円（43%オフ）

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お店の味を家庭でも。「吉野家 牛丼の具」


吉野家

吉野家 牛丼の具 28袋セット (120g 28食) 並盛 冷凍パウチ どんぶり おかず レンジ・湯せん調理OK まとめ買い 大容量

13,972円 → 8,383円（40%オフ）

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食器用洗剤の「キュキュット」詰め替え用1380ml


キュキュット

キュキュット 【大容量】 クリア除菌 食器用洗剤 長もち泡がパッ! キュッと実感! グレープフルーツの香り 詰替え用 1380ｍｌ

1,345円 → 800円（41%オフ）

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全身にのばしやすいジェルタイプの日やけ止め（SPF50+ PA++++）


スキンアクア

スキンアクア(SKIN AQUA) 50+ スーパーモイスチャージェル ポンプ 140g

1,375円 → 663円（52%オフ）

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一日中快適に歩ける。アディダスのデイリースニーカー


adidas(アディダス)

[アディダス] スニーカー アドバンコート LIT48 EOT69

7,150円 → 3,933円（45%オフ）

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ヘビーウェイトTシャツの代名詞。ヘインズのBEEFY-T


Hanes

Hanes ビーフィー Tシャツビーフィー Tシャツ BEEFY-T 1枚組 綿100% 肉厚生地 ヘビーウェイトT H5180メンズ

2,420円 → 1,330円（45%オフ）

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脇部分に縫い目がなく凹凸を軽減したボクサーパンツ


Hanes

Hanes ボクサーパンツ(5枚組) 抗菌防臭 清潔 防臭効果 前開き 5PボクサーパンツHM6ES703Jメンズ

2,530円 → 1,517円（40%オフ）

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筋肉量や基礎代謝量もわかる。タニタ（Tanita）の体組成計


タニタ

タニタ(Tanita) 体重計 体組成計 スマホ連動 ヘルスメーター BC-768 ホワイト【体脂肪率/内臓脂肪レベル/筋肉量/基礎代謝量/体内年齢/推定骨量/BMI/スマホ連動/乗るピタ】

11,000円 → 6,580円（40%オフ）

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メンズのためのマルチビタミン。手軽に栄養チャージ可能


AMBiQUE

アンビーク メンズマルチビタミン 亜鉛 マカ 錠剤 ビタミン14種 クエン酸 アルギニン シトルリン 即効チャージ 持続型 栄養機能食品 AMBiQUE (通常サイズ×1袋)

2,480円 → 1,480円（40%オフ）

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胃に優しく、つらい頭痛に速く効く。「イブクイック頭痛薬DX」


イブ(EVE)

【指定第2類医薬品】イブクイック頭痛薬DX 60錠

2,629円 → 1,278円（51%オフ）

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Wの殺菌有効成分でニオイの原因菌をしっかり殺菌。「リフレア デオドラントクリーム」


リフレア

メンソレータム リフレア デオドラントクリーム 55g (制汗剤 高密着クリーム ジャータイプ ワキガなどのニオイの元に効く 無香料 殺菌有効成分W配合)【医薬部外品】

1,518円 → 778円（49%オフ）

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スマホからMacBook Airまで急速充電できる「Nano Charger」


Anker

Anker Nano Charger (70W, 3 Ports) ブラック【 PD対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】iPhone 17 / 16 / 15シリーズ / Air MacBook Windows PC iPad Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応

5,990円 → 3,490円（42%オフ）

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2025年発売のAlexaスピーカー「Amazon Echo Dot Max」


Amazon Echo & Alexaストア

Amazon Echo Dot Max (エコードットマックス)(2025年発売) - Alexaスピーカー、部屋中に広がるサウンド、スマートホームハブ内蔵、グラファイト

14,980円 → 8,980円（40%オフ）

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コンパクトなのに充実の機能。「Amazon Echo Show 5」


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Amazon Echo Show 5 (エコーショー5) 第3世代 - スマートディスプレイ with Alexa、2メガピクセルカメラ付き、クラウドブルー

12,980円 → 5,980円（54%オフ）

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最長60分の運転ができる「V12 Detect Slim Fluffy」


Dyson

Dyson(ダイソン) 掃除機 コードレス Dyson V12 Detect Slim Fluffy (SV46 FF AM) スティック ハンディクリーナー サイクロン【Amazon.co.jp限定】【光らせて、見逃さない】

89,650円 → 45,000円（50%オフ）

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手軽にストリーミングをはじめたい方に「Fire TV Stick HD」


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【New】Amazon Fire TV Stick HD | 手軽にストリーミングをはじめよう | ストリーミングメディアプレイヤー

6,980円 → 3,780円（46%オフ）

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狭い場所の汚れまですっきりと取り除く。「ルンバ Plus 415」


アイロボット(IRobot)

【26年5月最新】ルンバ（Roomba） Plus 415 Combo ロボット + AutoWash™ 充電ステーション アイロボット（iRobot）【水拭き両用/薄型小型/パワフル吸引力20,000Pa/隅まで届く清掃/全自動ステーション/自動ゴミ収集/モップ洗浄・乾燥/マッピング/可動式ブラシ・モップパッド/アプリ操作/Amazon.co.jp購入時12ヶ月保証/G285060】

110,909円 → 49,800円（55%オフ）

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長時間の作業をサポートするオフィスチェア


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SYALEN オフィスチェア メッシュ デスクチェア 疲れない 椅子 リクライニング ハイバック チェア ランバーサポート キャスター 人間工学 SLCH-15MBK高耐久強化メッシュ(ブラック 無地)

44,980円 → 25,988円（42%オフ）

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小型ながらパワフルな振動で全身ケアできるマッサージャー


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LIHILIS筋膜リリースガン【2026アップグレード版・10mm深層振幅＆AI自適応モード付き】6段階超強力振動 ハンディガン【権威のトレーナー＆整体院長監修】【レッドドット賞受賞】小型 軽量 静音 筋膜はがし きんまくリリース電動ガン Type-C急速充電 最大15時間連続使用 全身リフレッシュ道具 収納袋&日本語取扱説明書付き 誕生日プレゼント父の日 2年メーカー保証(黒)

6,960円 → 3,965円（43%オフ）

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