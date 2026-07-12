【Amazon プライムデー】すべて40%OFF以上！注目の高割引率商品まとめ

今年から規模を拡大して開催されるビッグセール「Amazon プライムデー」が7月13日（月）まで開催中です。今回はセール対象商品の中から高割引率商品をまとめてご紹介。飲み物や日用品、家電の買い替えにもおすすめです。

急須でいれたような香りと旨み。コカ・コーラの「綾鷹」

ランチタイムや外出先での気分転換に。「爽健美茶」

シミや疲れ、だるさに。「ハイチオールCプラス2」

一切れずつのバラ凍結。有塩or無塩が選べる銀鮭の切り身 2kg

チャック付きで使いやすい。マ・マーのスパゲティ 600g×5袋（ 約30人前）

香り華やかな“彩り七味”。西日本向けの「どん兵衛 きつねうどん」

お店の味を家庭でも。「吉野家 牛丼の具」

食器用洗剤の「キュキュット」詰め替え用1380ml

全身にのばしやすいジェルタイプの日やけ止め（SPF50+ PA++++）

一日中快適に歩ける。アディダスのデイリースニーカー

ヘビーウェイトTシャツの代名詞。ヘインズのBEEFY-T

脇部分に縫い目がなく凹凸を軽減したボクサーパンツ

筋肉量や基礎代謝量もわかる。タニタ（Tanita）の体組成計

メンズのためのマルチビタミン。手軽に栄養チャージ可能

胃に優しく、つらい頭痛に速く効く。「イブクイック頭痛薬DX」

Wの殺菌有効成分でニオイの原因菌をしっかり殺菌。「リフレア デオドラントクリーム」

スマホからMacBook Airまで急速充電できる「Nano Charger」

2025年発売のAlexaスピーカー「Amazon Echo Dot Max」

コンパクトなのに充実の機能。「Amazon Echo Show 5」

最長60分の運転ができる「V12 Detect Slim Fluffy」

手軽にストリーミングをはじめたい方に「Fire TV Stick HD」

狭い場所の汚れまですっきりと取り除く。「ルンバ Plus 415」

長時間の作業をサポートするオフィスチェア

小型ながらパワフルな振動で全身ケアできるマッサージャー

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も

※上記の商品情報は記事公開時のものです。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください

※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください

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