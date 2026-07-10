【Amazon プライムデー】どん兵衛やカップヌードルも。カップ麺や袋麺が最大半額に
年に一度のビッグセール「Amazon プライムデー」が7月13日（月）まで開催中です。今回はセール対象商品の中からインスタント麺をご紹介。定番の味をまとめ買いしておけば、小腹がすいたときや夜食にも重宝しますよ。

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東日本向けの「マルちゃん 緑のたぬき天そば 関東風だし」


マルちゃん

マルちゃん 緑のたぬき天そば 東 ( 101g×12個 / ケース販売 ) カップ麺 そば ( 天揚げ/ 小えび天 ) 関東風だし カップそば 箱買い 東洋水産 赤いきつねシリーズ

3,059円 → 1,555円（49%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



かつおの旨味アップ。「マルちゃん 赤いきつねうどん 関東風だし」


マルちゃん

マルちゃん 赤いきつねうどん 東 ( 96g×12個 / ケース販売 ) カップ麺 うどん (あげ 入り / 関東風だし ) カップうどん 箱買い 東洋水産

3,115円 → 1,798円（42%オフ）

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香り華やかな“彩り七味”。西日本向けの「どん兵衛 きつねうどん」


どん兵衛

どん兵衛 きつねうどん (西) 日清食品 カップ麺 95g×12個

3,274円 → 1,871円（43%オフ）

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サクサクの天ぷらをトッピング。西日本限定の「どん兵衛 天ぷらそば」


どん兵衛

どん兵衛 天ぷらそば (西) 日清食品 カップ麺 100g×12個

3,274円 → 1,871円（43%オフ）

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麺、出汁、かき揚げ、七味を“最強”にアプデ。「日清の最強どん兵衛 かき揚げそば」


どん兵衛

どん兵衛 日清の最強どん兵衛 かき揚げそば [やげん堀 特製七味唐辛子] 日清食品 カップ麺 101g×12個

4,005円 → 2,300円（43%オフ）

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うまさ格別。「日清の最強どん兵衛 きつねうどん」


どん兵衛

どん兵衛 日清の最強どん兵衛 きつねうどん [八幡屋礒五郎 特製ゆず七味唐辛子] 日清食品 カップ麺 93g×12個

4,005円 → 2,599円（35%オフ）

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食べごたえたっぷり。「どん兵衛 鬼かき揚げうどん」


どん兵衛

どん兵衛 鬼かき揚げうどん [甘みと旨み際立つ大切り玉ねぎ] 日清食品 カップ麺 96g ×12個

2,339円 → 1,782円（24%オフ）

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カップヌードルPRO「シーフードヌードル 高たんぱく&低糖質」


Cup Noodles

カップヌードルPRO シーフードヌードル 高たんぱく&低糖質さらに塩分控えめ [おいしさそのまま] 日清食品 カップ麺 食物繊維 1食あたり282kcal 78g×12個

3,694円 → 2,400円（35%オフ）

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カップヌードルPRO「高たんぱく&低糖質 さらに塩分控えめ」


Cup Noodles

カップヌードルPRO 高たんぱく&低糖質さらに塩分控えめ [おいしさそのまま] 日清食品 カップ麺 食物繊維 1食あたり292kcal 75g×12個

3,248円 → 2,538円（22%オフ）

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すっぱ辛い刺激。カップヌードル「パクチー香るトムヤムクンヌードル」


Cup Noodles

カップヌードル パクチー香るトムヤムクンヌードル [世界三大スープ] 日清食品 カップ麺 75g×12個

2,595円 → 1,876円（28%オフ）

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生姜のかおりが広がる「日清のラーメン屋さん 札幌みそ」


NISSIN

日清のラーメン屋さん 札幌みそ 5食パック 405g×6パック [日清食品 北海道 袋麺 インスタント 北海道醸造味噌]

2,430円 → 1,459円（40%オフ）

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とろふわかきたま入り。「チキンラーメン どんぶり」


チキンラーメン

チキンラーメン どんぶり 85g×12個 日清食品 インスタント カップ麺

3,274円 → 1,610円（51%オフ）

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お湯かけ3分、煮込んで1分で調理できる「チキンラーメン」


チキンラーメン

チキンラーメン 小分け1食パック 日清食品 インスタント 袋麺 85g×10個

1,577円 → 1,058円（33%オフ）

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夜食として食べたくなる味。「ブタメン とんこつ味」


ブタメン

【公式】ブタメン とんこつ味 35g×15個 | 業務用 夜食 カップラーメン ミニカップ麺 小腹 インスタント アウトドアにも ローリングストック 大人買い おやつカンパニー

1,588円 → 1,162円（27%オフ）

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栄養とおいしさがひとつに。簡単調理できる本格的な欧風カレー


完全メシ

【完全メシ】日清食品 カレーメシ 欧風カレー 6食セット たんぱく質 食物繊維 ビタミン 鉄 PFCバランス

2,316円 → 1,932円（17%オフ）

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栄養とおいしさのバランスを追求した「日清食品 ハヤシメシ デミグラス」


完全メシ

【完全メシ】日清食品 ハヤシメシ デミグラス 6食セット たんぱく質 PFCバランス 食物繊維

2,258円 → 1,932円（14%オフ）

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やみつきになる濃厚ソース。「日清焼そばU.F.O.」


NISSIN

日清焼そばU.F.O. 大盛 日清食品 カップ麺 焼きそば 167g×12個

3,862円 → 2,434円（37%オフ）

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その他のおすすめ商品


マ・マー

マ・マー スパゲティ 1.6mm 600g×5袋（ 約30人前 ）アルデンテ パスタ 麺 レンジ調理 簡単 調理 計量不要 ( 結束タイプ / チャック付袋 ）

2,884円 → 1,495円（48%オフ）

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松屋

福袋【松屋】在宅応援！松屋を一度に楽しめる在宅応援福袋！≪9種30食≫ 【冷凍】牛丼 牛めし カレー ライスバーガー 焼肉

13,680円 → 6,780円（50%オフ）

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マ・マー

マ・マー 早ゆで3分 なめらかもっちりスパゲティ 1.6mm 500g×4袋（ 約20人前 ）パスタ 麺 3分 早ゆで 時短 ごはん作り レンジ調理 時短ご飯 簡単 手軽 計量不要（ 結束タイプ/チャック付袋 ）FineFast

2,160円 → 1,196円（45%オフ）

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爽健美茶

コカ・コーラ 爽健美茶 600mlPET×24本

3,629円 → 1,854円（49%オフ）

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おーいお茶

[機能性表示食品] 伊藤園 ラベルレス おーいお茶 濃い茶 460ml×30本 スマートボトル

4,200円 → 1,881円（55%オフ）

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