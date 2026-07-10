【Amazon プライムデー】どん兵衛やカップヌードルも。カップ麺や袋麺が最大半額に

年に一度のビッグセール「Amazon プライムデー」が7月13日（月）まで開催中です。今回はセール対象商品の中からインスタント麺をご紹介。定番の味をまとめ買いしておけば、小腹がすいたときや夜食にも重宝しますよ。

東日本向けの「マルちゃん 緑のたぬき天そば 関東風だし」

かつおの旨味アップ。「マルちゃん 赤いきつねうどん 関東風だし」

香り華やかな“彩り七味”。西日本向けの「どん兵衛 きつねうどん」

サクサクの天ぷらをトッピング。西日本限定の「どん兵衛 天ぷらそば」

麺、出汁、かき揚げ、七味を“最強”にアプデ。「日清の最強どん兵衛 かき揚げそば」

うまさ格別。「日清の最強どん兵衛 きつねうどん」

食べごたえたっぷり。「どん兵衛 鬼かき揚げうどん」

カップヌードルPRO「シーフードヌードル 高たんぱく&低糖質」

カップヌードルPRO「高たんぱく&低糖質 さらに塩分控えめ」

すっぱ辛い刺激。カップヌードル「パクチー香るトムヤムクンヌードル」

生姜のかおりが広がる「日清のラーメン屋さん 札幌みそ」

とろふわかきたま入り。「チキンラーメン どんぶり」

お湯かけ3分、煮込んで1分で調理できる「チキンラーメン」

夜食として食べたくなる味。「ブタメン とんこつ味」

栄養とおいしさがひとつに。簡単調理できる本格的な欧風カレー

栄養とおいしさのバランスを追求した「日清食品 ハヤシメシ デミグラス」

やみつきになる濃厚ソース。「日清焼そばU.F.O.」

その他のおすすめ商品

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も

※上記の商品情報は記事公開時のものです。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください

※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください

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