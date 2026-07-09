大阪と東京が「世界で最も住みやすい都市」トップ10入り 最も住みにくい都市はシリアのダマスカス
世界で最も住みやすい都市ランキングで大阪と東京がトップ10入りした。
イギリス誌エコノミストの調査部門EIUは7日、最も住みやすい都市ランキングを発表し、デンマークの首都コペンハーゲンが2年連続で首位だった。
日本の都市は、7位に大阪が入り、東京も10位にランクインした。
評価は安定性、医療、文化／環境、教育、インフラなどの要素で行われ、世界173都市が対象となっている。
1位のコペンハーゲンは、安定性、教育、インフラの3部門が100点満点。医療も96点、文化／環境も95点と高評価で、総合評価98でトップだった。
2位はオーストリアのウィーン、3位はオーストラリアのメルボルン、4位もオーストラリアのシドニーだった。5位はスイスのチューリヒで6位もスイスのジュネーブ、そして7位に大阪がランクインした。
大阪は、安定性と医療と教育が100点満点だったが、文化／環境が87点、インフラが96点んで総合評価は96点だった。
8位はオーストラリアのアデレード、9位はカナダのバンクーバー、10位は東京だった。
東京は、大阪と同じく安定性と医療と教育は100点満点だったが、文化／環境が89点、インフラが93点で総合評価は96点だったが、10位という評価だった。
逆に「住みにくい都市」という視点で見ると、イランでの戦闘が影響し、湾岸地域の都市が順位を落としている。
最も大きく順位を落としたのはオマーンの首都マスカットで、順位を14下げて123位。クウェートも12ランク下がり105位だった。
ウクライナの首都キーウは166位、住みやすい都市ワースト3は、バングラデシュのダッカが171位、リビアのトリポリが172位、そして最も住みにくい都市は、シリアの首都ダマスカスだった。