「マジで顔似てる」鈴木福、4きょうだい全員顔出し！ 「大きくなったね」「夢さん綺麗になられましたね」
俳優の鈴木福さんは7月8日、自身のInstagramを更新。きょうだいとの顔出しダンス動画を公開し、反響を呼んでいます。
【動画】鈴木福のきょうだい全員集合
ファンからは「マジで顔似てる」「皆んな大きくなったね」「え、、、一番右側の子って赤ちゃんだった子だよね？」「夢さん綺麗になられましたね」「みんなダンス上手」「兄妹息ぴったり」「令和のジャクソン5ですね」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【動画】鈴木福のきょうだい全員集合
「令和のジャクソン5ですね」福さんは「妹の夢が留学から一時帰国していたので久しぶりに！」とつづり、1本の動画を投稿。4きょうだいが集まり、ジャクソン5の名曲を踊っています。息の合ったダンスはもちろん「最後なぜ笑ってるのかは内緒」とあるように、最後には楽しそうに笑い合うシーンも。
「韓国留学中の妹と、韓国で爆裂してきた」5月1日の投稿では「韓国留学中の妹と、韓国で爆裂してきた」と、妹の夢さんとのダンス動画を公開した福さん。韓国・ソウルの公園でM!LKの楽曲『爆裂愛してる』を踊っています。ファンからは「2人共ダンスキレッキレでかっこいい」「そっくりな上に息ぴったり」といった反響が寄せられました。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)