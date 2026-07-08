フジテレビの春ドラマ「夫婦別姓刑事」でW主演した俳優の佐藤二朗（57）と橋本愛（30）の間で起きたハラスメント騒動が、波紋を広げている。特に問題視されたのが、過去のトラウマによって身体的接触に注意を払わなければならなかった橋本に対し、佐藤が楽屋に乗り込んで「その状況が続くなら、役者をやるべきではないのではないか」などとキャリアを否定していると捉えられかねない発言をしたことだ。

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佐藤本人は所属事務所を通して、「フジテレビのスタッフと共演者と共に誠実に芝居を行った事がこのような報道になってしまって大変残念です」とコメント。本人は“熱血指導”のつもりだったのだろうが、令和では受け入れられない言動である。

佐藤は過去にも女優を泣かせている。2020年12月のラジオ番組「佐藤二朗のいい部屋ジロー」（TOKYO FM）で、佐藤自身が舞台で共演者の広瀬アリス（31）を泣かせたと認めている。

「ただ、広瀬さんには説教の翌日、佐藤さんが “スライディング土下座” で謝罪して今では親しい仲だとも……この発言も現在、広瀬さんが“大人の対応”で許しただけではないかと物議を醸しています。佐藤さんの共演者への接し方やスライディング土下座のような“おふざけ行動”に嫌悪感を抱く声も多い。佐藤さんの異様なテンションは、彼が代表格の福田雄一監督率いる『福田組』のノリと捉えられ、賛否両論ある。そして、ある動画が注目されています」（女性誌ライター）

2018年6月に行われた映画「50回目のファーストキス」（福田雄一監督）の舞台挨拶の動画で、YouTubeにもアップされている。福田監督のほか、W主演の山田孝之（42）と長澤まさみ（39）、ムロツヨシ（50）、そして佐藤も登壇している。

ここでは、撮影の合間のエピソードで、長澤が水着の上に大きめの白いTシャツを着用してプールに入ったエピソードが語られた。

「ムロさんが、『男子が一番好きなやつ』と表現し、濡れたTシャツ姿を盗み見してお酒を飲んだことや、佐藤さんが『白なの？ 白（Tシャツ）を着て脱がずにそのままプールに入ったの？』などと執拗に長澤さんに聞いている姿が、掘り起こされています。福田監督も乗っかって、長澤さんがプールに入ったのは、『俺の力。（プールに）入ろう、まさみちゃんと言ったからだ』とも語っていました。長澤さんは終始苦笑で、ほとんど言葉を発していません。公の場での内輪の悪ノリ、下品で執拗なやり取りや、撮影現場で長澤さんが断れない雰囲気だったのでは、ハラスメントの土壌があるのでは……などと不快に感じたという声も。橋本愛さんの騒動から連想した視聴者も少なくないようです」（スポーツ紙芸能担当記者）

関係があるかは不明だが、長澤が「福田組」に参加したのは主演では同作のみで、17年の映画「銀魂」と18年の「銀魂2」で主人公の姉役を演じたきりだ。この舞台挨拶後は、福田組とは"疎遠"になっているようで……。

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