◇ナ・リーグ ドジャース8×−7ロッキーズ（2026年7月6日 ロサンゼルス）

ドジャースは6日（日本時間7日）、本拠でのロッキーズ戦でフレディ・フリーマン内野手（36）のボブルヘッド（首振り）人形を配布。試合前の始球式にはフリーマンの息子たちが登場した。

始球式には3人の息子が登場。長男・チャーリー君とフリーマンが捕手役を務め、次男ブランドンくん、三男マキシマムくんが投げ込み、スタンドから歓声が沸いた。

チェルシー夫人は4月に誕生したばかりの第4子となる長女、ロンドンちゃんを抱き、グラウンドで家族の勇姿を見守った。

また、配布されたボブルヘッドは、昨年のブルージェイズとのワールドシリーズ第3戦、6時間を超す延長18回の死闘に終止符を打つサヨナラ本塁打を放った際に披露したポーズで、フリーマンが両手を突き上げ喜ぶ姿が再現されている。

フリーマンはこのサヨナラ弾について、ワールドシリーズ中に「チャーリーは見逃したらしい。ファミリールームで何してたのか知らないけど、歓声を聞いてテレビ見たら、俺がベースを回ってたらしい。妻にリプレイを頼んだってさ（笑）」と語っていた。