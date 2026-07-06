ボリューム抜群のお肉とたっぷりアボカド！フレッシュネスバーガーの裏側に潜入し美味しさの秘密に迫る
YouTubeチャンネル「FOODSTAR フードスター」が、「フレッシュネスバーガーに初潜入！ボリューム抜群のお肉！MAX5倍のパクチー！」を公開しました。フレッシュネスバーガーの店舗での調理工程に密着し、食欲をそそるハンバーガーやドリンクが出来上がる様子を伝えています。
動画の前半では、定番商品の調理工程を公開。鉄板で香ばしく焼かれたパティにとろけるチーズを乗せ、レタスやグリルドオニオン、ピクルスとともにバンズに挟む様子が収められています。さらに、たっぷりのスライスアボカドを乗せる贅沢な仕上がりが視覚的に描写されています。
続いて、アジアンフェアのパクチーバーガーの調理シーンも登場します。揚げたてのチキンにソースや各種野菜をトッピングし、大量のパクチーを乗せる工程は圧巻です。また、鮮やかなフローズンフルーツソーダや生ビールなど、サイドメニューの準備過程も丁寧に映し出されています。
普段見ることのできない人気ファストフードチェーンの裏側。丁寧に作り上げられるハンバーガーの数々に、思わず店舗に足を運びたくなるような動画となっています。
【レシピ】
［アボカドバーガーの材料］
・バンズ
・パティ
・スライスチーズ
・玉ねぎ
・レタス
・ピクルス
・アボカド
・ケチャップ、マスタード
［アボカドバーガーの作り方］
1. バンズをオーブンで焼き、パティと輪切りの玉ねぎを鉄板で焼く。パティの上にチーズを乗せて溶かす。
2. 下のバンズにレタス、グリルした玉ねぎを乗せる。
3. その上にチーズを乗せたパティを重ねる。
4. ピクルスを乗せ、ケチャップとマスタードをかける。
5. スライスした半分量のアボカドを広げて乗せ、上のバンズで挟んで完成。
［パクチーチキンバーガーの材料］
・バンズ
・フライドチキン
・ペースト
・大根と人参のなます
・紫キャベツのマリネ
・パクチー
・ソース
［パクチーチキンバーガーの作り方］
1. チキンに衣をつけて油で揚げる。
2. バンズにペーストを塗り、揚げたてのチキンを乗せる。
3. ソースをかけ、なますと紫キャベツのマリネをトッピングする。
4. たっぷりのパクチーを乗せ、上のバンズで挟んで完成。お好みでスリラチャソースなどをかける。
動画の前半では、定番商品の調理工程を公開。鉄板で香ばしく焼かれたパティにとろけるチーズを乗せ、レタスやグリルドオニオン、ピクルスとともにバンズに挟む様子が収められています。さらに、たっぷりのスライスアボカドを乗せる贅沢な仕上がりが視覚的に描写されています。
続いて、アジアンフェアのパクチーバーガーの調理シーンも登場します。揚げたてのチキンにソースや各種野菜をトッピングし、大量のパクチーを乗せる工程は圧巻です。また、鮮やかなフローズンフルーツソーダや生ビールなど、サイドメニューの準備過程も丁寧に映し出されています。
普段見ることのできない人気ファストフードチェーンの裏側。丁寧に作り上げられるハンバーガーの数々に、思わず店舗に足を運びたくなるような動画となっています。
【レシピ】
［アボカドバーガーの材料］
・バンズ
・パティ
・スライスチーズ
・玉ねぎ
・レタス
・ピクルス
・アボカド
・ケチャップ、マスタード
［アボカドバーガーの作り方］
1. バンズをオーブンで焼き、パティと輪切りの玉ねぎを鉄板で焼く。パティの上にチーズを乗せて溶かす。
2. 下のバンズにレタス、グリルした玉ねぎを乗せる。
3. その上にチーズを乗せたパティを重ねる。
4. ピクルスを乗せ、ケチャップとマスタードをかける。
5. スライスした半分量のアボカドを広げて乗せ、上のバンズで挟んで完成。
［パクチーチキンバーガーの材料］
・バンズ
・フライドチキン
・ペースト
・大根と人参のなます
・紫キャベツのマリネ
・パクチー
・ソース
［パクチーチキンバーガーの作り方］
1. チキンに衣をつけて油で揚げる。
2. バンズにペーストを塗り、揚げたてのチキンを乗せる。
3. ソースをかけ、なますと紫キャベツのマリネをトッピングする。
4. たっぷりのパクチーを乗せ、上のバンズで挟んで完成。お好みでスリラチャソースなどをかける。
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京都を拠点に日本全国の「食の舞台裏」に密着！職人の技、食へのこだわり、そして情熱を届けています。
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