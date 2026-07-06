【速報】中国が戦略ミサイル1発を発射　原子力潜水艦から太平洋に向けて　関係国に事前通告し訓練と説明　

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中国軍は6日、日本時間午後1時1分、原子力潜水艦から太平洋に向かって戦略ミサイル1発を発射したと発表しました。

関係国には事前に通告しているということで、訓練だと説明しているということです。