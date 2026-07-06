ニューストップ > 海外ニュース > 海外総合ニュース > 【速報】中国が戦略ミサイル1発を発射 原子力潜水艦から太平洋に向… 中国 世界の軍事ニュース（兵器・戦争） 海外・国際ニュース 【速報】中国が戦略ミサイル1発を発射 原子力潜水艦から太平洋に向けて 関係国に事前通告し訓練と説明 中国が戦略ミサイル1発を発射 2026年7月6日 14時39分 FNNプライムオンライン リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 中国軍は6日、日本時間午後1時1分、原子力潜水艦から太平洋に向かって戦略ミサイル1発を発射したと発表しました。関係国には事前に通告しているということで、訓練だと説明しているということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「上半身裸におむつなし」中国の常識は“禁止以外は全てOK” 団体旅行解禁で日本に向かう中国人観光客への心構え 【独自】「日本人宿泊お断り」中国・ホテルの“宿泊拒否”動画が拡散…称賛の祝花が届く一方で「ヘイト教育とプロパガンダの結果」と否定的意見も 会場は日本なのに…中国国内“ライブ禁止”のロック歌手の歌を聞くためだけに多数の中国人来日し涙 日本人が知らない“中国”の一面 関連情報（BiZ PAGE＋） JFBA, バケーション, ブラジル, リオデジャネイロ, リゾート, 国際組織