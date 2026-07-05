『ダンジョン飯』第2期は2027年10月放送決定 ファリン救うための旅路、物語の核心へ
アニメ『ダンジョン飯』の第2期『ダンジョン飯 Season2』が、2027年10月より放送されることが決定した。あわせてティザービジュアルが解禁された。
【写真】美味そう！レシピ本で紹介された『ダンジョン飯』料理
ビジュアルでは、キメラ化したファリンと、彼女を支配する狂乱の魔術師・シスル。そして2人を追って迷宮の最奥を目指すライオス、マルシル、チルチャック、センシ、イヅツミらパーティーの姿が描かれている。ファリンを救うための旅路は、いよいよ物語の核心に迫る。
同作は、ダンジョンの奥深くでドラゴンに襲われ、金と食料を失ってしまった冒険者・ライオス一行が、飢え死を回避すべく「そうだ、モンスターを食べよう！」と決意。スライム、バジリスク、ミミック、そしてドラゴン…襲い来る凶暴なモンスターを食べながら、ダンジョンの踏破を目指すストーリー。
シリーズ累計発行部数1400万部（デジタル版含む）突破の九井諒子による大人気漫画を原作とし、2024年にアニメ第１期が放送された。
■CAST
ライオス：熊谷健太郎
マルシル：千本木彩花
チルチャック：泊明日菜
センシ：中博史
イヅツミ：神戸光歩
ファリン：早見沙織
ナマリ：三木晶
シュロー：川田紳司
カブルー：加藤渉
リンシャ：高橋李依
ミックベル：富田美憂
クロ：奈良徹
ホルム：広瀬裕也
ダイア：河村螢
マイヅル：日笠陽子
ヒエン：志田有彩
ベニチドリ：鬼頭明里
イヌタデ：古谷佳乃
ミスルン：内山昂輝
ヤアド：村瀬歩
シスル：小林ゆう
【写真】美味そう！レシピ本で紹介された『ダンジョン飯』料理
ビジュアルでは、キメラ化したファリンと、彼女を支配する狂乱の魔術師・シスル。そして2人を追って迷宮の最奥を目指すライオス、マルシル、チルチャック、センシ、イヅツミらパーティーの姿が描かれている。ファリンを救うための旅路は、いよいよ物語の核心に迫る。
シリーズ累計発行部数1400万部（デジタル版含む）突破の九井諒子による大人気漫画を原作とし、2024年にアニメ第１期が放送された。
■CAST
ライオス：熊谷健太郎
マルシル：千本木彩花
チルチャック：泊明日菜
センシ：中博史
イヅツミ：神戸光歩
ファリン：早見沙織
ナマリ：三木晶
シュロー：川田紳司
カブルー：加藤渉
リンシャ：高橋李依
ミックベル：富田美憂
クロ：奈良徹
ホルム：広瀬裕也
ダイア：河村螢
マイヅル：日笠陽子
ヒエン：志田有彩
ベニチドリ：鬼頭明里
イヌタデ：古谷佳乃
ミスルン：内山昂輝
ヤアド：村瀬歩
シスル：小林ゆう
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優