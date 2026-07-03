嵐、個人サイトの名前が話題 櫻井は「THE SHOW」大野は「さと島」…5人の発信基盤出そろう
株式会社嵐は3日、公式SNSを更新し、櫻井翔（44）と相葉雅紀（43）のオフィシャルファンクラブを発足すると発表した。同時に、大野智（45）のSNS＆個人サロンの開設も報告。嵐メンバーの個人活動が本格的に始動し、それぞれの個性あふれるコンテンツ名が話題となっている。
この日、櫻井翔と相葉雅紀のファンクラブ発足を発表した。それぞれが動画で思いを語り、櫻井はファンクラブ名を「THE SHOW」とすることを発表。相葉は、テロップで「相葉雅紀ファンクラブ」と紹介した。
大野もSNSを新設し、投稿した動画の中で「7月15日に個人サロンを開設することにしました」と発表。サロン名について「さとしの島と書いて“さと島”。ね、笑ってますか？これくらいわかりやすい方がいいかなと思って」とちゃめっ気たっぷりに理由を語った。
1日に松本潤は、公式メンバーシップ「MJ's Membership」を発表したばかり。また、23年に独立し個人事務所を立ち上げた二宮和也は「オフィスにの」を運営中。
櫻井の「THE SHOW」、相葉の「相葉雅紀ファンクラブ」、大野の「さと島」、松本の「MJ's Membership」、二宮の「オフィスにの」と、5人それぞれの発信基盤が整った。
個性あふれる個人コンテンツ名に、ファンからは「5人が5人とも個性爆発しててだいすき」「それぞれの個性が名前にも表れていて最高」「マジでリアリスト相葉雅紀のそれで愛」「潤が潤すぎるんよなｗ」「さと島の名前もかわいすぎて大野くんらしい」「大野くん、櫻井くん、相葉くんが7／15に足並み揃えて個人ファンクラブ始めるの仲良しすぎるでしょ」「これに伴い、智担は“島民”二宮担は“社員”そして、潤担は“民”になることができます」「相葉くんがいかにSNS等に疎い、もしくは興味ないかということがわかる」などと歓喜する声が相次いだ。