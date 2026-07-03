2019年までタレント・あのが所属していたアイドルグループ「ゆるめるモ!」が2日、公式X（旧ツイッター）を更新し、4日に米ロサンゼルスで開催されるアニメイベント「Anime Expo 2026」への出演を中止すると発表した。その後、渡航・現地コーディネートを担当した株式会社「音楽で君を守る」代表・田家大知氏が声明を発表し、米国入国時の手続き上の不備が原因だったと説明した。

当初、グループは「現地での事情により、大変残念ながら出演中止となりました」と報告し「メンバーの体調や安全に関わる出来事ではございません」と説明。「出演を楽しみにお待ちいただいていた皆さまには、心よりおわび申し上げます」と謝罪していた。

その後、田家氏は自身のXを通じ「現地空港での入国審査において、米国の入国管理法および興行に関わるビザの要件に関する手続き上の問題が発生いたしました」と公表。「厳格な審査の結果、大変遺憾ながら入国が許可されず、急きょ帰国する運びとなりました」と経緯を説明し、予定していた米国公演をすべて中止すると発表した。

さらに、「今回の事態は、渡航にあたっての事前確認および手続きにおいて、当社の確認不足と不備があったことに起因しております」と認め、現地主催者様に不備の原因があるものではございません」と強調。「出演を心待ちにしてくださっていた現地のファンの皆様、ならびに関係者の皆様に、多大なるご迷惑とご心配をお掛けしましたことを、実務を担当した当社の責任として深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

メンバーは全員無事に帰国しており、「大きな怪我や体調不良はないものの、長時間の移動や現地での予期せぬ対応により心身に大きな負担が掛かっている状態」と説明。「帰国後はまずはメンバーの体調とケアを最優先とし、運営チームと連携して十分な休養期間を設けてしっかりとサポートしてまいります。帰国後の活動につきましては、メンバーのコンディションの回復を待って、運営チームより改めて発表させていただきます」と呼びかけた。