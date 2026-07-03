『薬屋のひとりごと』初の劇場版、12・11公開 「亡妃の秘宝」新予告映像解禁で新キャストに伊瀬茉莉也
ティザービジュアルは美しさと危険が入り混じる壮大な1枚に
アニメ『薬屋のひとりごと』初の劇場版が、『劇場版 薬屋のひとりごと 亡妃の秘宝』として12月11日に公開されることが発表された。あわせて、最新予告映像が解禁。物語の鍵を握る少年・沐清（ムーチン）役は、伊瀬茉莉也が演じる。
【動画】新キャラ登場！解禁された『薬屋のひとりごと』劇場版の新予告映像
予告映像では、“後宮で5年前に亡くなった妃の遺体を故郷へ返すため”、その故郷である南の地へと旅に出る猫猫（マオマオ）と壬氏（ジンシ）。活気あふれる水上都市・未南州に辿り着き、まだ見ぬ薬や植物へと心躍らす猫猫だったが、妃の遺体に隠された大きな謎に直面。さらにはその地で暴れまわる水賊や隠された財宝の存在も明らかになり猫猫と壬氏の旅に波乱の予感が。さらに物語のカギを握る謎の少年や新たなキャラクターたちも映し出され、彼らがどんな活躍を見せるのか期待が高まる。
原作者・日向夏氏による完全新作オリジナルストーリーで描かれるのは、〈遺体の秘密〉×〈隠された財宝〉が複雑に絡み合うシリーズ史上最大のミステリー。予告の後半では、「どんな秘密を隠しているのだろうか」という猫猫のセリフとあわせて、さまざまな人物の思惑が絡み合う様子が映し出され、スクリーンで見るべき壮大なドラマを予感させる。
ティザービジュアルでは、洞窟の中で、猫猫が持つ松明に照らされる眩い財宝たち。そして洞窟の奥に見える燃え盛る対岸と数多もの火矢。これまでの華やかな宮廷の雰囲気から一転し、美しさと危険が入り混じる、壮大な1枚となった。「その謎が、隠された宝へと導く」というコピーのとおり、財宝を巡って、猫猫と壬氏に待ち受ける新たな謎解きと、壮絶な展開を予感させる。
伊瀬演じる沐清は、猫猫と壬氏が訪れた活気あふれる水上都市・未南州を治める未の一族の少年。怯えた表情で「助けてください」と懇願する沐清の背後には、一体どんな謎が隠されているのか。
さらに、劇場版衣装を着用した猫猫＆壬氏の新規ビジュアルも解禁。トレードマークであるグリーンの衣装をベースに、腕を組み、聡明な眼差しをこちらへ向けている猫猫と、美しい容姿はそのままに、深いブルーを基調とした高貴な旅装束に身を包んだ壬氏の劇場版汎用ビジュアルとなっている。
本作は、毒と薬に異常な執着を持つ薬屋の娘・猫猫と、謎多き美形の宦官・壬氏が、宮中で次々と巻き起こる難事件に挑んでいく“謎解きエンターテインメント”。原作は日向夏氏、イラストはしのとうこ氏が担当し、シリーズ累計4500万部を突破。テレビアニメ第3期は、10月と2027年4月に分割2クールで放送される。
アニメ『薬屋のひとりごと』初の劇場版が、『劇場版 薬屋のひとりごと 亡妃の秘宝』として12月11日に公開されることが発表された。あわせて、最新予告映像が解禁。物語の鍵を握る少年・沐清（ムーチン）役は、伊瀬茉莉也が演じる。
【動画】新キャラ登場！解禁された『薬屋のひとりごと』劇場版の新予告映像
予告映像では、“後宮で5年前に亡くなった妃の遺体を故郷へ返すため”、その故郷である南の地へと旅に出る猫猫（マオマオ）と壬氏（ジンシ）。活気あふれる水上都市・未南州に辿り着き、まだ見ぬ薬や植物へと心躍らす猫猫だったが、妃の遺体に隠された大きな謎に直面。さらにはその地で暴れまわる水賊や隠された財宝の存在も明らかになり猫猫と壬氏の旅に波乱の予感が。さらに物語のカギを握る謎の少年や新たなキャラクターたちも映し出され、彼らがどんな活躍を見せるのか期待が高まる。
ティザービジュアルでは、洞窟の中で、猫猫が持つ松明に照らされる眩い財宝たち。そして洞窟の奥に見える燃え盛る対岸と数多もの火矢。これまでの華やかな宮廷の雰囲気から一転し、美しさと危険が入り混じる、壮大な1枚となった。「その謎が、隠された宝へと導く」というコピーのとおり、財宝を巡って、猫猫と壬氏に待ち受ける新たな謎解きと、壮絶な展開を予感させる。
伊瀬演じる沐清は、猫猫と壬氏が訪れた活気あふれる水上都市・未南州を治める未の一族の少年。怯えた表情で「助けてください」と懇願する沐清の背後には、一体どんな謎が隠されているのか。
さらに、劇場版衣装を着用した猫猫＆壬氏の新規ビジュアルも解禁。トレードマークであるグリーンの衣装をベースに、腕を組み、聡明な眼差しをこちらへ向けている猫猫と、美しい容姿はそのままに、深いブルーを基調とした高貴な旅装束に身を包んだ壬氏の劇場版汎用ビジュアルとなっている。
本作は、毒と薬に異常な執着を持つ薬屋の娘・猫猫と、謎多き美形の宦官・壬氏が、宮中で次々と巻き起こる難事件に挑んでいく“謎解きエンターテインメント”。原作は日向夏氏、イラストはしのとうこ氏が担当し、シリーズ累計4500万部を突破。テレビアニメ第3期は、10月と2027年4月に分割2クールで放送される。
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