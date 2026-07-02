草間リチャード敬太、公式インスタグラムを開設 活動再開翌日に愛犬との2ショットを初投稿「これからよろしくお願いします！」
きのう1日から活動を再開した元Aぇ! groupのメンバーでタレントの草間リチャード敬太が2日、公式インスタグラムを開設した。
【写真】初投稿は愛犬と笑顔で…草間リチャード敬太（インスタグラムの投稿より）
初投稿では「草間リチャード敬太です！Instagram開設しました！！これからよろしくお願いします！初投稿は愛犬エルくんと！」とコメント。愛犬とともに笑顔を浮かべたショットなど3枚を投稿した。
草間は1日深夜、STARTO ENTERTAINMENTの公式サイト上で活動再開が報告され「この度は、ファンの皆様並びに関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。リチャードは心身ともに回復し、自分自身を見つめ直すことで芸能活動により一層精進してまいります。引き続きご支援賜りますよう、お願い申し上げます」と伝えられていた。
【写真】初投稿は愛犬と笑顔で…草間リチャード敬太（インスタグラムの投稿より）
初投稿では「草間リチャード敬太です！Instagram開設しました！！これからよろしくお願いします！初投稿は愛犬エルくんと！」とコメント。愛犬とともに笑顔を浮かべたショットなど3枚を投稿した。
草間は1日深夜、STARTO ENTERTAINMENTの公式サイト上で活動再開が報告され「この度は、ファンの皆様並びに関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。リチャードは心身ともに回復し、自分自身を見つめ直すことで芸能活動により一層精進してまいります。引き続きご支援賜りますよう、お願い申し上げます」と伝えられていた。