レインボー・ジャンボたかお、都丸紗也華との交際質問に“俳優風”に回答「事務所を通してください」
お笑いコンビ・レインボーのジャンボたかおが1日、都内で行われたABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『マイ・フィクション』制作発表会見に登壇した。
【写真】とびっきりの笑顔！交際報道後に登場したレインボー
グラビアモデルの都丸紗也華との真剣交際が報じられたばかりのジャンボは去り際、「交際は順調？」との報道陣の声がけにゆっくりと溜めながら「事務所を通してください」とニヤリ。メインキャストのひとりとして登壇とあって「きょうは俳優モード？」と問われると「…きょうは俳優ですよ〜」とほくそ笑んだ。
ジャンボと都丸は2022年に恋愛バラエティー『ヒロミ・指原の“恋のお世話始めました”』（テレビ朝日／ABEMAで放送された）で共演し、カップル成立となっていた。
今作は、平和な町で平凡に暮らす男・伊川正樹（玉森）の身に起きた不可思議な出来事を描く。ある日、事故に遭った伊川が目を覚ますと、他人になりすまされ、愛する妻や同僚からも忘れ去られている…という衝撃の展開から始まり、記憶に隠された真実をめぐる、予測不能なサスペンス・ラブストーリー。伊川が働く介護施設・はるなぎ園の同僚・多田義孝を演じている。
このほか、玉森裕太（Kis-My-Ft2）、森川葵、宮澤エマ、野村周平、MCは相方の池田直人（レインボー）が務めた。
【写真】とびっきりの笑顔！交際報道後に登場したレインボー
グラビアモデルの都丸紗也華との真剣交際が報じられたばかりのジャンボは去り際、「交際は順調？」との報道陣の声がけにゆっくりと溜めながら「事務所を通してください」とニヤリ。メインキャストのひとりとして登壇とあって「きょうは俳優モード？」と問われると「…きょうは俳優ですよ〜」とほくそ笑んだ。
今作は、平和な町で平凡に暮らす男・伊川正樹（玉森）の身に起きた不可思議な出来事を描く。ある日、事故に遭った伊川が目を覚ますと、他人になりすまされ、愛する妻や同僚からも忘れ去られている…という衝撃の展開から始まり、記憶に隠された真実をめぐる、予測不能なサスペンス・ラブストーリー。伊川が働く介護施設・はるなぎ園の同僚・多田義孝を演じている。
このほか、玉森裕太（Kis-My-Ft2）、森川葵、宮澤エマ、野村周平、MCは相方の池田直人（レインボー）が務めた。