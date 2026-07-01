番組MCの峯岸みなみが、卒業したばかりのアイドルに鋭すぎる質問を投げかけるシーンがあった。

【映像】アイドルが幸せになれない理由

『シャッフルアイランド』は、2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替わって）”していかなければならない」というルールのもと、島間をメンバーが“シャッフル”しながら本能のままに恋愛をしていくABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー番組。今回は7月7日のSeason7の初回放送に先駆けて特別番組が放送され、番組MCのニューヨークの屋敷裕政、峯岸みなみ、“ゆきぽよ”こと木村有希、鈴木福のほか、数原龍友、小宮璃央、レインボー・ジャンボたかお、生田衣梨奈、なえなの、重盛さと美が集結。番組にちなんで“ピンク”と“ブルー”に分かれ、女子回と男子回を開催。同性同士だからこそ、語れる番組の魅力を語った。

峯岸はアイドルグループ「モーニング娘。」を昨年卒業した生田に「生田さんも、卒業してそんなに経ってないから…恋愛順調ですか？」と突然のぶっこみ質問を敢行。さらに重盛からも「遊んでる？」と追撃され、生田は「遊んでないです！（笑）」と大声で否定していた。

峯岸は「アイドルってなかなか幸せになれないんだよね。卒業後って」と語りかけると、生田も「そうですね。尽くしちゃうことが一番多いなってみんな思うので…」と同意。峯岸曰く、激しい競争社会で戦ってきたことから「自分に自信がなくて尽くしちゃう」と解説していた。