「そこにはリスペクトがある」ブラジル戦に敗退後の日本…落胆の27歳に「寄り添い慰める」姿に反響【W杯】

ブラジルに敗れ、落胆の冨安健洋に寄り添ったのは(C)Getty Images

サッカー日本代表は現地時間6月29日、北中米ワールドカップ（W杯）の決勝トーナメント1回戦でブラジルを相手に1−2で敗れた。

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強豪相手に前半29分、佐野海舟が代表初ゴールを決めて先制。しかし、後半に入るとブラジルの底力に圧倒された。クロス中心の組み立てで激しい攻撃に合い、56分にはカゼミーロのヘッドで1−1の同点にされてしまう。

そして、1−1のまま延長も見えてきた後半アディショナルタイム。ガブリエウ・マルティネッリに勝ち越しゴールを許し、5度目の挑戦で、惜しくも決勝トーナメント1回戦突破はならなかった。

ブラジルイレブンが勝利に酔いしれる中、日本イレブンは落胆。27歳の冨安健洋はがっくりと肩を落とし、そこに寄り添ったのが28歳のガブリエウ・マガリャンイスだった。

ガブリエウはイングランド1部アーセナルに所属しており、冨安も2021年から昨年まで同クラブに所属していて、元チームメイトの間柄だ。