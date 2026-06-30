「終わってしまったんだな」４年前と同じくピッチに立てず涙…久保建英が心中を吐露「すごく悲しい」【W杯】
［北中米W杯ラウンド32］日本 １−２ ブラジル／６月29日／ヒューストン・スタジアム
日本代表は現地６月29日、北中米ワールドカップのラウンド32で最多優勝国のブラジルと対戦。佐野海舟のゴールで先制したものの、後半に２点を奪われ、１−２で逆転負けを喫した。
オランダとのグループステージ初戦で左膝を負傷し、チュニジア戦とスウェーデン戦は帯同もしなかった久保建英は、この試合でベンチ入りしたものの、森保一監督が前日に明言した通り、出番はなく大会を終えた。
試合後は涙する姿も見られたレフティは、「素晴らしい戦いを見せてくれて。最後のところで、あと30秒っていうところで失点してしまって。そういうゴールに笑う日もあれば泣く日もあるんで、今回は相手側に転んだのかなと思いました」と小声で語った。
「タイムアップの時はもうみんな最後まで同点を信じてたんで、すぐに何か『わあって』感じにはならなかったですけど、徐々にみんなが泣いてるのを見たりすると、終わってしまったんだなってすごく悲しい気持ちになりましたね」
この大一番には間に合わなかったなか、「戦い方は誇らしかったなと思います。最初からベタベタ（に引かない）で、あわよくばっていう戦い方ではなく、カウンターで何度も脅かしもありましたし。日本人らしさというのがすごく詰まった試合になっていて、結果が全てだと思いますけど、個人的にすごく感動しました」とチームを称えた。
そのうえで、「チームメイト、監督、いつも僕を応援してくれてる家族だったり、いろんな人たちに、今回は誰も悪くないとは思いますけど、個人的にはすごく申し訳ないなと思います」と肩を落とした。
前回大会に続いて、ピッチに立てずに終戦を迎えた久保。次こそは、彼が本領を発揮するＷ杯になってほしい。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】日本代表のブラジル戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は圧巻先制弾のボランチ、34歳CBと驚異の運動量だったFWも７点台
日本代表は現地６月29日、北中米ワールドカップのラウンド32で最多優勝国のブラジルと対戦。佐野海舟のゴールで先制したものの、後半に２点を奪われ、１−２で逆転負けを喫した。
オランダとのグループステージ初戦で左膝を負傷し、チュニジア戦とスウェーデン戦は帯同もしなかった久保建英は、この試合でベンチ入りしたものの、森保一監督が前日に明言した通り、出番はなく大会を終えた。
「タイムアップの時はもうみんな最後まで同点を信じてたんで、すぐに何か『わあって』感じにはならなかったですけど、徐々にみんなが泣いてるのを見たりすると、終わってしまったんだなってすごく悲しい気持ちになりましたね」
この大一番には間に合わなかったなか、「戦い方は誇らしかったなと思います。最初からベタベタ（に引かない）で、あわよくばっていう戦い方ではなく、カウンターで何度も脅かしもありましたし。日本人らしさというのがすごく詰まった試合になっていて、結果が全てだと思いますけど、個人的にすごく感動しました」とチームを称えた。
そのうえで、「チームメイト、監督、いつも僕を応援してくれてる家族だったり、いろんな人たちに、今回は誰も悪くないとは思いますけど、個人的にはすごく申し訳ないなと思います」と肩を落とした。
前回大会に続いて、ピッチに立てずに終戦を迎えた久保。次こそは、彼が本領を発揮するＷ杯になってほしい。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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