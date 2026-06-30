歌手で女優の小柳ルミ子（73）が30日、自身のX（旧ツイッター）を更新。サッカーFIFAワールドカップ（W杯）での日本代表の戦いを振り返った。

筋金入りのサッカー好きとして知られる小柳。試合後に「#日本代表 悔しいです。正直言って、ベンチワークがどうだったのかな…と不満が残りました」と率直な気持ちを吐露した。

「堂安、伊東、鎌田選手達が良かっただけに何故下げたのかなと 彼らが下がってから強度が落ちました」と森保一監督の采配を疑問視。「やはり世界と闘い優勝を目指すとなれば、選手層の厚さ、個のクオリティーの高さをもっと上げなくてはと思いました」とつづった。

「ハーフタイム後のブラジルは配置も変え、ボールを保持し、ガラッと変わりました。流石アンチェロッティ監督だなと。でも、勝利は手に届く所に迄来てました。だからこそ悔しい」と悔しさをあらわにした。

それでも「日本代表の選手達、スタッフの皆さん、良く頑張ってくれました。素晴らしいシュートも沢山魅せてくれました。これで人生終わった訳ではないですから。これからの未来に向けて、更に努力を重ねて行って下さい。夢を見させてくれました。感動を有難う。堂安選手の一言が全てを物語っていたと思います。日本代表の皆さん、本当に有難う！！！！！！有難う！！！！！！」と日本代表をたたえた。