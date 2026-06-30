「正直言って、ベンチワークがどうだったのかな」大物歌手が森保監督の采配を疑問視「何故下げたのかなと。強度が落ちました」【W杯】
大物歌手の小柳ルミ子さんが、森保一監督の采配に疑問を呈した。
森保ジャパンは現地６月29日、北中米W杯の決勝トーナメント１回戦で、ブラジル代表とヒューストン・スタジアムで対戦。29分に佐野海舟が見事に先制点を奪うも、56分にカゼミーロ、90＋５分にガブリエウ・マルチネッリに被弾し、１−２で逆転負けした。
森保監督はこの日、まず66分に攻撃の核を担う堂安律と中村敬斗を下げ、菅原由勢と鈴木淳之介を投入。守備を強化すると、78分にはやはり中心選手の鎌田大地と伊東純也に代え、田中碧と町野修斗を送り込んだ。そして最後の一手は、土壇場で勝ち越し点を浴びた直後の90＋７分、前田大然から小川航基に代えた。
大のサッカー好きで知られる小柳さんは、敗戦から約１時間半後にXを更新。「#日本代表 悔しいです」と思いを伝えた上で、次のような見解を示した。
「正直言って、ベンチワークがどうだったのかな...と不満が残りました。堂安、伊東、鎌田選手達が良かっただけに何故下げたのかなと。彼らが下がってから強度が落ちました。やはり世界と闘い優勝を目指すとなれば、選手層の厚さ、個のクオリティーの高さをもっと上げなくてはと思いました。ハーフタイム後のブラジルは配置も変え、ボールを保持し、ガラッと変わりました。流石アンチェロッティ監督だなと。でも、勝利は手に届く所に迄来てました。だからこそ悔しい」
もっとも、感謝の思いも非常に強い。
「日本代表の選手達、スタッフの皆さん、良く頑張ってくれました。素晴らしいシュートも沢山魅せてくれました。これで人生終わった訳ではないですから。これからの未来に向けて、更に努力を重ねて行って下さい。夢を見させてくれました。感動を有難う。堂安選手の一言が全てを物語っていたと思います。日本代表の皆さん、本当に有難う！有難う！」
なお、森保監督は試合後の会見で66分の交代策に言及。「ブラジルがサイドからの突破、クロス、戦術的にもより明確なことをやってきたので。実際、１失点目がクロスだったので。そういう部分を含めブラジルの意図を止めようと思っていました」と説明した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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森保ジャパンは現地６月29日、北中米W杯の決勝トーナメント１回戦で、ブラジル代表とヒューストン・スタジアムで対戦。29分に佐野海舟が見事に先制点を奪うも、56分にカゼミーロ、90＋５分にガブリエウ・マルチネッリに被弾し、１−２で逆転負けした。
森保監督はこの日、まず66分に攻撃の核を担う堂安律と中村敬斗を下げ、菅原由勢と鈴木淳之介を投入。守備を強化すると、78分にはやはり中心選手の鎌田大地と伊東純也に代え、田中碧と町野修斗を送り込んだ。そして最後の一手は、土壇場で勝ち越し点を浴びた直後の90＋７分、前田大然から小川航基に代えた。
「正直言って、ベンチワークがどうだったのかな...と不満が残りました。堂安、伊東、鎌田選手達が良かっただけに何故下げたのかなと。彼らが下がってから強度が落ちました。やはり世界と闘い優勝を目指すとなれば、選手層の厚さ、個のクオリティーの高さをもっと上げなくてはと思いました。ハーフタイム後のブラジルは配置も変え、ボールを保持し、ガラッと変わりました。流石アンチェロッティ監督だなと。でも、勝利は手に届く所に迄来てました。だからこそ悔しい」
もっとも、感謝の思いも非常に強い。
「日本代表の選手達、スタッフの皆さん、良く頑張ってくれました。素晴らしいシュートも沢山魅せてくれました。これで人生終わった訳ではないですから。これからの未来に向けて、更に努力を重ねて行って下さい。夢を見させてくれました。感動を有難う。堂安選手の一言が全てを物語っていたと思います。日本代表の皆さん、本当に有難う！有難う！」
なお、森保監督は試合後の会見で66分の交代策に言及。「ブラジルがサイドからの突破、クロス、戦術的にもより明確なことをやってきたので。実際、１失点目がクロスだったので。そういう部分を含めブラジルの意図を止めようと思っていました」と説明した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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