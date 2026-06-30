最後の円陣で森保監督が選手に伝えた謝罪と感謝「最高の景色はみんなに見せてもらった」
[6.29 W杯決勝T1回戦 日本 1-2 ブラジル ヒューストン]
敗退が決まった試合後、選手、スタッフが集まった円陣の中で日本代表の森保一監督は謝罪と感謝の言葉を伝えた。
「最高の景色」を合言葉に戦ってきた。W杯優勝を本気で目指し、今まで到達できなかったベスト8以上のまだ見ぬ世界へ行く。しかし、その目標はラウンド32、またしても決勝トーナメントの初戦で打ち砕かれた。
「監督としてみんなを導いてあげられなくて申し訳ない」。円陣で指揮官は選手たちに語りかけ、同時に「でも、違った意味での最高の景色は選手、スタッフに見させてもらって、監督としてはありがたいと思っている」と感謝も伝えた。その思いについて試合後の会見で語った。
「毎回の活動で選手もスタッフもいい準備をしてくれて、一回一回の練習、試合に全力を尽くしてくれた。毎回の活動、日々の活動の中で充実した時間を過ごさせてもらったので、『監督としての最高の景色はみんなに見せてもらったのでありがとうございました』ということを話した」
世界一を目標に掲げてチャレンジし続けた3年半。「素晴らしい選手がいて、チーム一丸となって、タフに粘り強く最後まで戦い抜くことをやってくれた中で、勝つチャンスもあると思って戦った。実際、そのチャンスはあって、それをつかめなかったので、監督の力が一番足りなかった」。そう自らを責める指揮官は「この3年半、選手やスタッフがやってくれたこと、選手たちが所属チームでレベルアップするためにチャレンジをしてくれたこと。間違いなく選手の頑張りが代表チームのレベルアップにつながり、世界における日本代表のフェーズが変わった」と選手たちを称えた。
(取材・文 西山紘平)
敗退が決まった試合後、選手、スタッフが集まった円陣の中で日本代表の森保一監督は謝罪と感謝の言葉を伝えた。
「最高の景色」を合言葉に戦ってきた。W杯優勝を本気で目指し、今まで到達できなかったベスト8以上のまだ見ぬ世界へ行く。しかし、その目標はラウンド32、またしても決勝トーナメントの初戦で打ち砕かれた。
「監督としてみんなを導いてあげられなくて申し訳ない」。円陣で指揮官は選手たちに語りかけ、同時に「でも、違った意味での最高の景色は選手、スタッフに見させてもらって、監督としてはありがたいと思っている」と感謝も伝えた。その思いについて試合後の会見で語った。
世界一を目標に掲げてチャレンジし続けた3年半。「素晴らしい選手がいて、チーム一丸となって、タフに粘り強く最後まで戦い抜くことをやってくれた中で、勝つチャンスもあると思って戦った。実際、そのチャンスはあって、それをつかめなかったので、監督の力が一番足りなかった」。そう自らを責める指揮官は「この3年半、選手やスタッフがやってくれたこと、選手たちが所属チームでレベルアップするためにチャレンジをしてくれたこと。間違いなく選手の頑張りが代表チームのレベルアップにつながり、世界における日本代表のフェーズが変わった」と選手たちを称えた。
(取材・文 西山紘平)