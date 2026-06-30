３０日の主なマーケットイベント ３０日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど



０８：３０ 日・失業率

０８：３０ 日・有効求人倍率

０８：５０ 日・鉱工業生産（速報値）

１０：３０ 日・２年物利付国債の入札

１０：３０ 豪・豪中央銀行金融政策会合の議事要旨公表

１０：３０ 中・製造業購買担当者景気指数

１５：００ 英・ＧＤＰ（国内総生産，改定値）

１５：００ 英・経常収支

１５：４５ 仏・消費支出

１４：００ 日・新設住宅着工戸数

１５：４５ 仏・消費者物価指数

１５：４５ 仏・卸売物価指数

１６：５５ 独・失業率

１６：５５ 独・失業者数

１９：００ 日・外国為替介入実績

２１：００ 独・消費者物価指数（速報値）

２２：００ 米・住宅価格指数

２２：００ 米・Ｓ＆Ｐケースシラー住宅価格指数

２２：４５ 米・シカゴ購買部協会景気指数

２３：００ 米・消費者信頼感指数（コンファレンスボード）

２３：００ 米・ＪＯＬＴＳ（雇用動態調査）求人件数

※日・閣議



○決算発表・新規上場など



決算発表：インテＧ<192A>，アンドＳＴ<2685>，ピックルス<2935>，スターマイカ<2975>，Ｊフロント<3086>，Ｔアルファ<3089>，クラウディア<3607>，ベビカレ<7363>，三陽商会<8011>，高島屋<8233>，スローガン<9253>

※東証グロース上場：ネイス<589A>

※海外企業決算発表：ナイキほか



出所：MINKABU PRESS