クーニャが日本を称賛「世界で最高のチームの一つ」

日本代表は6月29日（日本時間30日）、北中米共催ワールドカップ（W杯）の決勝トーナメント1回戦でブラジル代表と対戦し、1-2で惜敗した。

激闘を終えたピッチ上で、試合後に涙を流したMF田中碧に寄り添ったのがFWマテウス・クーニャだ。敗れた相手を気遣いながら、「今の日本は、僕にとって世界で最高のチームの一つだ」と惜しみない称賛を送った。

これまでに何度も田中と対戦した経験があるというクーニャは、「彼は本当に素晴らしい選手だよ」と実力を高く評価している。大舞台での敗退に肩を落とし、悲痛な涙を流す田中の元へ歩み寄ると、直接言葉をかけたという。「君が自分の国のためにしていることは本当に素晴らしいよ」。厳しい結果に直面し、「彼にとっては悲しい瞬間だとは分かっている」と心情を推し量りつつ、温かいメッセージを送ったことを明かした。

その言葉の端々には、田中個人への慰めにとどまらない、日本チーム全体への深い敬意が滲み出ていた。激しい戦いを繰り広げた相手に対し、「代表チームのために君たちがしていることは本当に美しい」と手放しで絶賛。世界の強豪から見ても、現在の日本代表が確かな実力と魅力を持ったチームであることを認めた。

いまや日本は、世界のトップクラスからも一目を置かれる存在となっている。「日本のサッカー文化だけでなく、今や世界中のどのチームも日本に対して大きなリスペクトを抱いている」と語るクーニャの言葉が、その現在地を雄弁に物語っている。

無念の涙を流す田中に伝えたのは、これまでの歩みを肯定し、前を向かせるための真っ直ぐなエールだった。「彼がサッカー界においてどれほど大きな存在か、そしてどれほど日本チームを助けてきたかを忘れないでほしいと伝えたよ」。死闘を演じた敵国の選手からの熱いリスペクトは、日本代表と田中の戦いぶりが世界に強烈なインパクトを残したことを証明していた。（FOOTBALL ZONE編集部）