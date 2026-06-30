応募無料・最優秀は内閣総理大臣賞！ 木材利用推進中央協議会「木材利用推進コンクール」令和8年度作品募集

記事ポイント 令和8年6月8日〜7月13日に応募受付、申請費用は無料優良施設部門は木造建築・内装木質化施設が対象、最優秀に内閣総理大臣賞国産材利用推進部門は川中・川下企業の取組が対象、最高賞は農林水産大臣賞 令和8年6月8日〜7月13日に応募受付、申請費用は無料優良施設部門は木造建築・内装木質化施設が対象、最優秀に内閣総理大臣賞国産材利用推進部門は川中・川下企業の取組が対象、最高賞は農林水産大臣賞

木材利用推進中央協議会は、令和8年度「木材利用推進コンクール」の作品募集を令和8年6月8日（月）から開始します。

木材利用の促進・普及啓発を目的とするコンクールで、優良施設部門と国産材利用推進部門の応募を受け付けます。

応募申請は無料で、最優秀作品には内閣総理大臣賞が授与されます。

木材利用推進中央協議会「木材利用推進コンクール」令和8年度作品募集

募集期間：令和8年6月8日（月）〜7月13日（月）部門：優良施設部門、国産材利用推進部門応募費用：無料主催：木材利用推進中央協議会後援：農林水産省、文部科学省、国土交通省、環境省

木材利用推進中央協議会は、林業・木材産業関係の中央団体および全国の推進協議会を会員として構成され、木材需要の拡大と多面的な分野での木材利用普及を目的に活動しています。

「木材利用推進コンクール」は木材を活用した優れた施設と国産材利用に積極的に取り組む企業を審査・表彰するコンクールで、農林水産省・国土交通省・環境省・文部科学省が後援しています。

優良施設部門

令和4年4月から令和8年5月までに建築された木造建築物または内装木質化施設が対象で、対象施設の施主・設計者・施工者が応募できます。

学校、研修・多目的交流施設、保育園、展示・資料館、保健・保養・ケア・病院、住宅団地、体育館・音楽堂、交通関係施設、宿泊施設、庁舎・事務所、商業施設のほか、公園遊具・モニュメント・外構施設・土木施設などの街づくり施設も対象になります。

戸建住宅および国が整備した施設、過去にこのコンクールで受賞した施設は応募対象外です。

最優秀には内閣総理大臣賞が授与されるほか、農林水産大臣賞・国土交通大臣賞・環境大臣賞・文部科学大臣賞の5つの大臣賞が設けられています。

受賞作品は木造事例集『写真で見る「木」の施設』への掲載、令和9年木材産業関連団体カレンダーへの掲載、SNSアカウント「木材で街づくり」での紹介など各媒体で全国に広く紹介されます。

国産材利用推進部門

令和7年（または令和7年度）に実施した国産材利用推進に係る取組が対象で、取組を実施した企業が応募します。

川中企業は、建築向け木材製品の製造・販売事業者や木材製品の流通・プレカット事業者など、国産材を利用した製品の製造・販売・流通を通じた販売促進・地域貢献・サプライチェーン構築に積極的に取り組む企業が対象です。

川下企業は、ゼネコン・ハウスメーカー・工務店など国産材の大量かつ持続的な利用と普及啓発を積極的に進める建築事業者や、木造または木質化による店舗・事業所の展開を積極的に行う施主が対象になります。

最高賞は農林水産大臣賞です。

過去5年間に農林水産大臣賞を受賞した企業は応募できませんが、優良施設部門における受賞履歴は除外要件になりません。

木材を活用した建築物や国産材利用の取組は、温もりある空間づくりと二酸化炭素の排出抑制・炭素の蓄積による地球温暖化防止を両立できる実践として評価されます。

内閣総理大臣賞をはじめとする各賞が用意されており、受賞後は全国の各媒体でその取組を広く発信できます。

「木材利用推進コンクール」の紹介でした。

よくある質問

Q. 優良施設部門の応募対象となる建築期間はいつですか？

A. 令和4年4月以降、令和8年5月までに建築された木造建築物または内装木質化施設が対象です。

Q. 応募にかかる費用はいくらですか？

A. 応募申請は無料です。コンクール専用ページから応募様式をダウンロードして応募できます。

Q. 優良施設部門の受賞作品はどのように紹介されますか？

A. 木造事例集『写真で見る「木」の施設』への掲載、令和9年木材産業関連団体カレンダーへの掲載、SNSアカウント「木材で街づくり」での紹介など各媒体で全国に広く紹介されます。

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