「最後の最後で...」「まじか」ブラジルの底力、まざまざと。90＋５分、日本の失点にファン沈痛「悔しすぎるな」【Ｗ杯】
森保一監督が率いる日本代表は、現地６月29日に北中米ワールドカップのラウンド32でブラジル代表とヒューストン・スタジアムで対戦した。
29分に佐野海舟のゴールで先制するも、56分にカゼミーロの得点で同点に追いつかれる。押し込まれる展開で、１−１のタイスコアで後半アディショナルタイムに突入。延長戦も見えてきた90＋５分、勝ち越された。
自陣ペナルティエリア付近でボールを奪われると、ショートパスをつながれて、最後はガブリエウ・マルチネッリの狙いすましたシュートで被弾。守備の人数は揃っていたが、わずかなスペースを突かれ、ゴールを割られた。
ブラジルの底力を見せつけられた。SNS上では「悔しすぎるな」「まじか」「底力やばいな」「決定力高いな」「最後の最後で...」「強豪の圧に屈してしまった」「これは仕方ないな」「マルチネッリのゴールが上手すぎる」といった声が上がった。
ファンも悔しさを滲ませた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】これがブラジルの本気か...マルチネッリの劇的逆転弾
29分に佐野海舟のゴールで先制するも、56分にカゼミーロの得点で同点に追いつかれる。押し込まれる展開で、１−１のタイスコアで後半アディショナルタイムに突入。延長戦も見えてきた90＋５分、勝ち越された。
自陣ペナルティエリア付近でボールを奪われると、ショートパスをつながれて、最後はガブリエウ・マルチネッリの狙いすましたシュートで被弾。守備の人数は揃っていたが、わずかなスペースを突かれ、ゴールを割られた。
ブラジルの底力を見せつけられた。SNS上では「悔しすぎるな」「まじか」「底力やばいな」「決定力高いな」「最後の最後で...」「強豪の圧に屈してしまった」「これは仕方ないな」「マルチネッリのゴールが上手すぎる」といった声が上がった。
ファンも悔しさを滲ませた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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