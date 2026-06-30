ブラジルに逆転負けで終戦…森保監督「監督として力がなく、すみませんとお伝えしたい」
[6.29 W杯決勝T1回戦 日本 1-2 ブラジル ヒューストン]
最後の最後で力尽きた。後半AT被弾で1-2で敗れた日本代表の森保一監督は試合後のフラッシュインタビューで「ここで大会を去らなければならないのは、本当に残念ですけど、選手たちは全力を尽くしてくれた」と振り返った。
前半29分にMF佐野海舟のミドルシュートで日本が先制するも、後半11分にMFカゼミーロにヘディングで叩き込まれ、ブラジルに追い付かれてしまう。さらに45+5分、FWガブリエル・マルティネッリに決められ、1-2の逆転負けを喫して決勝トーナメント1回戦敗退となった。
「ここで大会を去らなければならないのは、本当に残念ですけど、選手たちが全力を尽くしてくれたし、ここに至るまでも日々プロセスを大切にしてくれて、本当に頑張ってくれた」
フラッシュインタビューの冒頭にそう語った森保監督は「選手を支えるコーチングスタッフ、チームスタッフも献身的にここまで頑張ってくれた。全力を尽くした結果。今は悔しいけど、またさらに力をつけられるように、結果を受け入れたい」と続けた。
そして、会場に詰め掛けたファン・サポーターやテレビや配信で見守ったファン・サポーターに対し、「日本のサポーターがたくさん来てくれ、夜中に日本から、世界中でテレビや配信を通して応援して下さった方がいるので、勝利を届けられずに残念ですが、監督として力がなくて皆さんにすみませんということをお伝えしたい」と話している。
「選手たちは、チームは全力を尽くして頑張ってくれたので、日本の誇りを感じていただき、選手たちを称えていただければと思います」
またもや、決勝トーナメント1回戦の壁を突破できなかったが、指揮官は感じている。「日本サッカーは歴史がつながって、間違いなくレベルが上がってきている」ということを。しかし、「ただ、まだ世界を超えていくには努力しないといけないところ、変えていかなければいけないところがあると、この大会でも学ぶことができた」と話しつつ、「でも、世界一を目標にして、目標をはっきりすれば日本は絶対にそこにたどり着けると思っています。これからも世界一を目指して日本のために頑張りたい」と気丈に語った。
最後の最後で力尽きた。後半AT被弾で1-2で敗れた日本代表の森保一監督は試合後のフラッシュインタビューで「ここで大会を去らなければならないのは、本当に残念ですけど、選手たちは全力を尽くしてくれた」と振り返った。
前半29分にMF佐野海舟のミドルシュートで日本が先制するも、後半11分にMFカゼミーロにヘディングで叩き込まれ、ブラジルに追い付かれてしまう。さらに45+5分、FWガブリエル・マルティネッリに決められ、1-2の逆転負けを喫して決勝トーナメント1回戦敗退となった。
フラッシュインタビューの冒頭にそう語った森保監督は「選手を支えるコーチングスタッフ、チームスタッフも献身的にここまで頑張ってくれた。全力を尽くした結果。今は悔しいけど、またさらに力をつけられるように、結果を受け入れたい」と続けた。
そして、会場に詰め掛けたファン・サポーターやテレビや配信で見守ったファン・サポーターに対し、「日本のサポーターがたくさん来てくれ、夜中に日本から、世界中でテレビや配信を通して応援して下さった方がいるので、勝利を届けられずに残念ですが、監督として力がなくて皆さんにすみませんということをお伝えしたい」と話している。
「選手たちは、チームは全力を尽くして頑張ってくれたので、日本の誇りを感じていただき、選手たちを称えていただければと思います」
またもや、決勝トーナメント1回戦の壁を突破できなかったが、指揮官は感じている。「日本サッカーは歴史がつながって、間違いなくレベルが上がってきている」ということを。しかし、「ただ、まだ世界を超えていくには努力しないといけないところ、変えていかなければいけないところがあると、この大会でも学ぶことができた」と話しつつ、「でも、世界一を目標にして、目標をはっきりすれば日本は絶対にそこにたどり着けると思っています。これからも世界一を目指して日本のために頑張りたい」と気丈に語った。