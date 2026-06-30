あと一歩届かず…日本代表、王国ブラジルを苦しめるも終了間際の痛恨失点で１−２敗戦。決勝T初戦で敗退に【W杯】
日本代表は現地６月29日、北中米ワールドカップのラウンド32でブラジル代表とアメリカのヒューストン・スタジアムで対戦した。
史上最多５度の優勝を誇る王国ブラジルとの決勝トーナメント初戦。日本のシステムは３−４−２−１で、スタメンはGK鈴木彩艶、３バックは右から冨安健洋、谷口彰悟、伊藤洋輝、ダブルボランチは鎌田大地と佐野海舟、ウイングバックは右が堂安律、左は中村敬斗、シャドーは伊東純也と前田大然、１トップは上田綺世が務めた。
立ち上がりから日本は前線から激しくプレスをかけ、高いディフェンスラインを設定。ブラジルは背後を狙う攻撃を仕掛けたが、日本は集中した守備で決定機を許さない。
ボールを保持される時間は長かったものの、10分にはヴィニシウス・ジュニオールへの浮き球パスを谷口がヘディングでカットし、GK鈴木も冷静な対応を見せた。
日本も反撃に転じ、中村のクロスや伊東が得たFKからゴールを狙う。鎌田の直接FKは壁に阻まれたが、コンパクトな守備でブラジルの攻撃を封じ、27分には上田がCKからヘディングシュート。しかし、ボールはクロスバーを越えた。
それでも29分、敵陣でボールを奪った佐野が中央を持ち上がり、ペナルティエリア手前から右足を一閃。鋭いグラウンダーのシュートがゴール左隅に突き刺さり、日本が待望の先制点を奪う。
その後もブラジルの反撃を落ち着いてしのぎ切り、日本は１−０とリードして前半を終えた。
迎えた後半、日本は立ち上がりから積極的な姿勢を見せる。48分にはカウンターから前田が中央を一気に突破。持ち前のスピードでブラジル守備陣を振り切りかけると、相手はたまらずファウルでストップした。
しかし52分、日本はピンチを迎える。右サイドからのアーリークロスにブルーノ・ギマランイスがヘディングで合わせたが、GK鈴木が横っ飛びのスーパーセーブで阻止。さらにその１分後にはカゼミーロのヘディングシュートを冨安がゴールライン上で身体を張って防ぎ、決死の守備でリードを守る。
それでも56分、ガブリエウ・マガリャンイスのクロスをカゼミーロに頭で合わせられ、ついに失点。試合は振り出しに戻る。
58分にはヴィニシウス・ジュニオールの鋭い突破から右足シュートを浴びるも、再びGK鈴木がファインセーブ。64分には日本もカウンターから上田が抜け出し、強烈なミドルシュートを放つが、GKの正面を突いた。
66分には堂安、中村に代えて菅原由勢と鈴木淳之介を投入。終盤はブラジルの猛攻を受ける時間が続き、再三クロスを送り込まれたものの、日本は最後まで身体を張った守備で耐え抜く。78分には田中碧と町野修斗が途中出場する。
そして終了間際の90＋５分だった。自陣でのボールロストから、ガブリエウ・マルチネッリに決められ痛恨の失点。このまま90分を終え、１−２で敗戦し、日本は決勝トーナメント初戦で敗退となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のブラジル戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は圧巻先制弾のボランチ、34歳CBと驚異の運動量だったFWも７点台
史上最多５度の優勝を誇る王国ブラジルとの決勝トーナメント初戦。日本のシステムは３−４−２−１で、スタメンはGK鈴木彩艶、３バックは右から冨安健洋、谷口彰悟、伊藤洋輝、ダブルボランチは鎌田大地と佐野海舟、ウイングバックは右が堂安律、左は中村敬斗、シャドーは伊東純也と前田大然、１トップは上田綺世が務めた。
ボールを保持される時間は長かったものの、10分にはヴィニシウス・ジュニオールへの浮き球パスを谷口がヘディングでカットし、GK鈴木も冷静な対応を見せた。
日本も反撃に転じ、中村のクロスや伊東が得たFKからゴールを狙う。鎌田の直接FKは壁に阻まれたが、コンパクトな守備でブラジルの攻撃を封じ、27分には上田がCKからヘディングシュート。しかし、ボールはクロスバーを越えた。
それでも29分、敵陣でボールを奪った佐野が中央を持ち上がり、ペナルティエリア手前から右足を一閃。鋭いグラウンダーのシュートがゴール左隅に突き刺さり、日本が待望の先制点を奪う。
その後もブラジルの反撃を落ち着いてしのぎ切り、日本は１−０とリードして前半を終えた。
迎えた後半、日本は立ち上がりから積極的な姿勢を見せる。48分にはカウンターから前田が中央を一気に突破。持ち前のスピードでブラジル守備陣を振り切りかけると、相手はたまらずファウルでストップした。
しかし52分、日本はピンチを迎える。右サイドからのアーリークロスにブルーノ・ギマランイスがヘディングで合わせたが、GK鈴木が横っ飛びのスーパーセーブで阻止。さらにその１分後にはカゼミーロのヘディングシュートを冨安がゴールライン上で身体を張って防ぎ、決死の守備でリードを守る。
それでも56分、ガブリエウ・マガリャンイスのクロスをカゼミーロに頭で合わせられ、ついに失点。試合は振り出しに戻る。
58分にはヴィニシウス・ジュニオールの鋭い突破から右足シュートを浴びるも、再びGK鈴木がファインセーブ。64分には日本もカウンターから上田が抜け出し、強烈なミドルシュートを放つが、GKの正面を突いた。
66分には堂安、中村に代えて菅原由勢と鈴木淳之介を投入。終盤はブラジルの猛攻を受ける時間が続き、再三クロスを送り込まれたものの、日本は最後まで身体を張った守備で耐え抜く。78分には田中碧と町野修斗が途中出場する。
そして終了間際の90＋５分だった。自陣でのボールロストから、ガブリエウ・マルチネッリに決められ痛恨の失点。このまま90分を終え、１−２で敗戦し、日本は決勝トーナメント初戦で敗退となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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