魂が震えた佐野海舟の一撃！ブラジル戦の先制弾に日本人記者団もほぼ総立ち！【W杯】
2026年６月29日（日本時間30日）、北中米ワールドカップを戦う日本代表が決勝トーナメント１回戦でブラジルと対戦した。この日、ボランチの一角を任されたのが佐野海舟だ。
立ち上がりからブラジルがボールを保持する展開となり、佐野は上手くボールに絡めなかったが、徐々に守備面で存在感を示すと、29分、最高の仕事をやってのける。
敵陣でボールをカットした佐野は、そのままドリブルを開始。空いているスペースを巧みに使いながらカゼミーロをかわすと、エリアの手前から右足を一閃した。
絶妙なコースに打ち込まれたシュートは、名手アリソンが伸ばした手の先をすり抜けてゴールネットを突き刺した。
その瞬間、プレスボックスにいた日本人メディアはほぼ総立ち。ガッツポーズで喜びを爆発させる記者もいるなど、それぞれがひとりのサッカーファンに戻っていた。
それだけ、佐野の一撃には魂が震えた。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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立ち上がりからブラジルがボールを保持する展開となり、佐野は上手くボールに絡めなかったが、徐々に守備面で存在感を示すと、29分、最高の仕事をやってのける。
敵陣でボールをカットした佐野は、そのままドリブルを開始。空いているスペースを巧みに使いながらカゼミーロをかわすと、エリアの手前から右足を一閃した。
絶妙なコースに打ち込まれたシュートは、名手アリソンが伸ばした手の先をすり抜けてゴールネットを突き刺した。
その瞬間、プレスボックスにいた日本人メディアはほぼ総立ち。ガッツポーズで喜びを爆発させる記者もいるなど、それぞれがひとりのサッカーファンに戻っていた。
それだけ、佐野の一撃には魂が震えた。
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