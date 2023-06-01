日本代表、王国ブラジル相手に最高の展開！ ひとりだけで切り裂いた佐野海舟の“圧巻カウンター弾”で先制、１−０リードで後半へ【W杯】
日本代表は現地６月29日、北中米ワールドカップのラウンド32でブラジル代表とアメリカのヒューストン・スタジアムで対戦している。
史上最多５度の優勝を誇る王国ブラジルとの決勝トーナメント初戦。日本のシステムは３−４−２−１で、スタメンはGK鈴木彩艶、３バックは右から冨安健洋、谷口彰悟、伊藤洋輝、ダブルボランチは鎌田大地と佐野海舟、ウイングバックは右が堂安律、左は中村敬斗、シャドーは伊東純也と前田大然、１トップは上田綺世が務めた。
立ち上がりから日本は前線から激しくプレスをかけ、ディフェンスライン高く設定して積極的な姿勢を見せる。ブラジルはその背後を狙うボールを送り込むが、日本守備陣は集中した対応で簡単には決定機を作らせない。
ボール保持ではブラジルが優勢。日本は押し込まれる時間帯が続いたものの、10分にはヴィニシウス・ジュニオールを狙った浮き球のパスを谷口がヘディングでクリア。GK鈴木も落ち着いた対応でゴールを守る。
その直後、日本も反撃。左サイドを崩して中村がクロスを送るが、味方には合わず決定機には至らない。14分には伊東がペナルティエリア手前左でファウルを受けてFKを獲得。鎌田が直接狙ったが、シュートは壁に阻まれた。
その後も日本はコンパクトな陣形を維持し、ブラジルの攻撃を粘り強く封じ込める。27分には右CKから上田が競り勝ってヘディングシュートを放つも、ボールはクロスバーの上へ。
すると、その２分後に待望の瞬間が訪れる。29分、敵陣でパスカットした佐野が一気に中央を持ち運ぶと、ペナルティエリア手前中央から右足を一閃。鋭いグラウンダーのシュートがゴール左隅へ決まり、日本が先制点を奪った。
その後はブラジルの反撃を冷静にしのぎ切り、日本は１−０とリードしたまま前半を終えた。世界屈指の強豪を相手に、最高の形で試合を折り返した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ひとりで切り裂いた！ 佐野海舟のブラジル相手の先制弾！
史上最多５度の優勝を誇る王国ブラジルとの決勝トーナメント初戦。日本のシステムは３−４−２−１で、スタメンはGK鈴木彩艶、３バックは右から冨安健洋、谷口彰悟、伊藤洋輝、ダブルボランチは鎌田大地と佐野海舟、ウイングバックは右が堂安律、左は中村敬斗、シャドーは伊東純也と前田大然、１トップは上田綺世が務めた。
ボール保持ではブラジルが優勢。日本は押し込まれる時間帯が続いたものの、10分にはヴィニシウス・ジュニオールを狙った浮き球のパスを谷口がヘディングでクリア。GK鈴木も落ち着いた対応でゴールを守る。
その直後、日本も反撃。左サイドを崩して中村がクロスを送るが、味方には合わず決定機には至らない。14分には伊東がペナルティエリア手前左でファウルを受けてFKを獲得。鎌田が直接狙ったが、シュートは壁に阻まれた。
その後も日本はコンパクトな陣形を維持し、ブラジルの攻撃を粘り強く封じ込める。27分には右CKから上田が競り勝ってヘディングシュートを放つも、ボールはクロスバーの上へ。
すると、その２分後に待望の瞬間が訪れる。29分、敵陣でパスカットした佐野が一気に中央を持ち運ぶと、ペナルティエリア手前中央から右足を一閃。鋭いグラウンダーのシュートがゴール左隅へ決まり、日本が先制点を奪った。
その後はブラジルの反撃を冷静にしのぎ切り、日本は１−０とリードしたまま前半を終えた。世界屈指の強豪を相手に、最高の形で試合を折り返した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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