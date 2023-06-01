今夜は肉を食べたい！欲を満たす『スペアリブのマーマレード醤油煮』マーマレードと煮るだけ
今日はガッツリとお肉が食べたい……！ そんな日にオススメなのが、料理家・市瀬悦子さんがご自宅でも作っているという『スペアリブのマーマレードしょうゆ煮』。
オレンジマーマレードのさわやかな風味と甘みで、照り＆コクがたっぷり。骨からお肉がホロっと取れるほど柔らかく、味もしみしみ〜！ 家族みんなが大好きなおいしさです。
『スペアリブのマーマレードしょうゆ煮』
材料（3〜4人分）
豚スペアリブ……800g
にんにく（半分に切り、つぶす）……2かけ分
サラダ油……大さじ1/2
水……2カップ
オレンジマーマレード……100g
しょうゆ……大さじ4
酒……大さじ2
砂糖……大さじ1
作り方
（1）豚スペアリブを焼く
口径22cmの鍋にサラダ油を中火で熱し、豚スペアリブを入れる。トングなどでときどき返しながら表面に焼き色がつくまで5〜6分焼く。鍋の中の余分な脂をペーパータオルで拭き取る。
（2）煮る
（1）の鍋に煮汁の材料を順に加えて混ぜ、にんにくも加える。煮立ったらふたをして弱めの中火で50分ほど煮る（途中、1回肉の上下を返す）。ふたをとり、汁けがほぼなくなるまで煮る。
煮込む時間が約50分と少々手間に感じるかもしれませんが、様子を見ながら火にかけるだけなのでご安心を♪
「肉だけ」の超豪快レシピ、おもてなしやお家の新定番メニューとして、ぜひ作ってみてくださいね！
教えてくれたのは…
市瀬 悦子イチセ エツコ
料理家
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食品メーカーの営業職、料理研究家のアシスタントを経て独立。「おいしくて、作りやすい家庭料理」をテーマに、雑誌、書籍、TV、企業へのレシピ提案などを行っている。ボリュームのある肉料理からおもてなし向けの華やかなメニューまで、幅広いジャンルをまねしやすい、作りやすい、失敗しないレシピで紹介している。
（『オレンジページ』2026年7月2日号より）