今夜は肉を食べたい！欲を満たす『スペアリブのマーマレード醤油煮』マーマレードと煮るだけ

今日はガッツリとお肉が食べたい……！ そんな日にオススメなのが、料理家・市瀬悦子さんがご自宅でも作っているという『スペアリブのマーマレードしょうゆ煮』。



オレンジマーマレードのさわやかな風味と甘みで、照り＆コクがたっぷり。骨からお肉がホロっと取れるほど柔らかく、味もしみしみ〜！ 家族みんなが大好きなおいしさです。

『スペアリブのマーマレードしょうゆ煮』

材料（3〜4人分）

豚スペアリブ……800g

にんにく（半分に切り、つぶす）……2かけ分

サラダ油……大さじ1/2





作り方

〈煮汁〉水……2カップオレンジマーマレード……100gしょうゆ……大さじ4酒……大さじ2砂糖……大さじ1

（1）豚スペアリブを焼く

口径22cmの鍋にサラダ油を中火で熱し、豚スペアリブを入れる。トングなどでときどき返しながら表面に焼き色がつくまで5〜6分焼く。鍋の中の余分な脂をペーパータオルで拭き取る。

スペアリブは全体に焼き色をしっかりつけたほうが、香ばしくなって◎！

（2）煮る

（1）の鍋に煮汁の材料を順に加えて混ぜ、にんにくも加える。煮立ったらふたをして弱めの中火で50分ほど煮る（途中、1回肉の上下を返す）。ふたをとり、汁けがほぼなくなるまで煮る。

煮込む時間が約50分と少々手間に感じるかもしれませんが、様子を見ながら火にかけるだけなのでご安心を♪

「肉だけ」の超豪快レシピ、おもてなしやお家の新定番メニューとして、ぜひ作ってみてくださいね！

市瀬 悦子イチセ エツコ 料理家 食品メーカーの営業職、料理研究家のアシスタントを経て独立。「おいしくて、作りやすい家庭料理」をテーマに、雑誌、書籍、TV、企業へのレシピ提案などを行っている。ボリュームのある肉料理からおもてなし向けの華やかなメニューまで、幅広いジャンルをまねしやすい、作りやすい、失敗しないレシピで紹介している。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

（『オレンジページ』2026年7月2日号より）