元日向坂46の影山優佳が、6月27日、自身のXを更新。アメリカからの帰国を報告した。

「『FIFA ワールドカップ 2026』北中米大会ではスポーツ動画配信サービス『DAZN』の現地リポーターとして日本代表に密着。戦術分析や選手情報まで踏み込んだコメントが『わかりやすい』と好評を集めていました。この日、《帰国しました！これは我が家のもんじゃです！》と、自宅でもんじゃ焼きを作る写真を添えて帰国を報告したのです」（スポーツ紙記者）

グループFでスウェーデンと1-1で引き分けた日本は、グループ2位で決勝トーナメント進出が決定。日本時間30日午前2時キックオフのブラジル戦を控えるなか、影山の帰国が明らかになると、Xでは、《なにー！お早いお帰りすぎん？》《あんたは、勝利の女神やで。今すぐ出国してください》といった声が寄せられた。

「影山さんといえば、日向坂46のメンバー時代から芸能界屈指のサッカー好きとして知られています。2022年のカタールW杯では試合分析や選手情報に詳しい “ガチ勢” ぶりが話題となり、一躍 “サッカー通タレント” として認知されました」（同前）

さらには、“試合外” でも注目を集めることに。

「影山さんの衣装が話題になったのです。影山さんが着用していたのは、日本代表のアウェイ用の白ユニフォーム。体にぴったりフィットするサイズ感で、W杯期間限定で立ち上げた本人とスタッフによるXでは《ちなみに私が着用している大人気のアウェイユニフォームのサイズはキッズの130です》《ピッタリとした服が走る時にも摩擦なく心地よくて大好き！な方におすすめの着方です》と説明していました。

その言葉どおり、ユニフォームはかなりタイトなシルエットとなっており、胸元が強調され、視聴者の注目をあつめることに。合わせたデニムも細身のデザインで、チャック部分がわずかに開いているようにも見えたため、内容以上に衣装そのものへ関心があつまる結果となりました」

影山本人も現地で試合を見たいのだろうが……。