『ペルソナ5』16人の線画をお題にした塗り絵コンテストが7月19日まで開催　ペンタブや『ペルソナ』グッズが賞品に

セルシスとアイビスが共催する第三十六回デジタル塗り絵コンテスト「塗りマス！」が、『ペルソナ5 ザ・ロイヤル』および『ペルソナ5：The Phantom X』とコラボレーションする。

【写真】第三十六回デジタル塗り絵コンテスト「塗りマス！」賞品一覧

本コラボでは、『ペルソナ5 ザ・ロイヤル』と『ペルソナ5：The Phantom X』に登場するキャラクター16人の線画をお題として、塗り絵作品を募集する。線画は全身またはアップから選んで自由に彩色でき、一人につき何作品でも応募可能となっている。

応募方法は、コンテストサイトから線画をダウンロードして自由な端末・アプリで彩色し、X（旧Twitter）にハッシュタグ「#第三十六回塗りマス」をつけて投稿するというもの。「塗りマス！」のこれまでの総応募数は合計16万3千点を超えている。第三十六回デジタル塗り絵コンテスト「塗りマス！」の募集期間は6月26日から7月19日まで。

入賞者には、有名メーカーのペンタブレットやパソコン、ペイントツールといったクリエイター向け賞品や「ペルソナ5」関連グッズ、自身の応募作品がプリントされたアクリルパネルが贈られる。入賞を逃した参加者にも、抽選で50名に特製クリアファイルがプレゼントされる。また、彩色工程のタイムラプス動画を投稿すると抽選で当たる賞も用意されている。

応募作品の制作用ツールとして、パソコン・タブレット・スマートフォンで使えるペイントアプリ「CLIP STUDIO PAINT」無料体験版と、無料スマートフォンアプリ「アイビスペイントX」が提供される。両アプリは連携しており、「アイビスペイント」で描いた作品を「CLIP STUDIO PAINT」に読み込んで続きを描くこともできる。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）