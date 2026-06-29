YouTubeチャンネル「はっしーのグルメ散歩」が、「【横浜 戸塚】グルメ攻略ガイド（大判ハムカツや100円シュークリームなど食べ歩き）」と題した動画を公開した。動画では、出演者のはっしーが横浜市の戸塚駅周辺を散策し、歴史ある惣菜店から地元で愛されるスイーツまで、多彩なテイクアウトグルメを紹介している。



まず足を運んだのは、駅前のショッピングモール内にある「肉のさいとう」。戸塚は明治時代にハム作りが始まった「ハム発祥の地」とも言われていることから、はっしーは「大判ハムカツ」をチョイス。顔の半分ほどもある巨大なハムカツにかぶりつくと、「衣がサクサクで香ばしくて、中のハムが結構分厚め」と絶賛。「ペラッペラなハムの場合のハムカツもあるけど、しっかり5ミリくらいの厚みがあって、ハム自体に香りと肉の旨味がある」と、何もかけずに素材の味を楽しむ独自のこだわりを語った。



続いて訪れた洋菓子店「ティーベリー」では、税抜き100円という驚きの価格の「生シュー」を購入。手で半分に割ると中にはカスタードクリームが隙間なく詰まっており、一口食べると「濃厚なカスタードクリームが口の中に溢れんばかりに押し寄せる」と満面の笑みを浮かべた。また、おしゃれなパン屋「ホリデー」では、チーズクリームがたっぷり乗った「ブレッサンヌ」を実食。レモンの風味が効いた爽やかな味わいと、シュガーによるサクサクとした食感の絶妙なバランスを紹介している。



動画の最後には、戸塚エリアについて「創業60年以上の和菓子店があったり、ハムの発祥の地とも言われていたり、すごい歴史がある。そしてファミリーの方が住みやすい街になっていて、いろんな魅力がある」と総括。充実したグルメの数々を通じて、歴史と暮らしやすさが共存する戸塚の奥深い魅力を伝える内容となっている。



リンクをコピーする